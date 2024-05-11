На федеральной трассе Тюмень — Омск полностью ограничили движение из-за массового ДТП

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
По предварительным данным, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей, выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. Пострадавших нет.
В настоящее время движение легкового транспорта осуществляется по полю рядом с трассой. Грузовой транспорт стоит.
Для ликвидации последствий аварии на место аварии уже вызваны дорожные службы. Сотрудники ДПС производят замеры на дороге, делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение.
Добавлено в 14:50: Движение на 349-м километре автодороги Тюмень — Омск открыто. До полного устранения последствий ДТП оно осуществляется в реверсивном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на реверсивном участке трассы Тюмень — Омск поймали пьяного дальнобойщика. Мужчина сообщил, что ночью пил пиво, а утром сел за руль.