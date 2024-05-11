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Updated Сегодня, 09:52

На трассе Тюмень — Омск полностью ограничили движение из-за массового ДТП

На федеральной трассе Тюмень — Омск полностью ограничили движение из-за массового ДТП

11 мая 2024, 08:13
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Омск полностью ограничили движение из-за массового ДТП

Массовая авария произошла сегодня днем на участке федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе, где введен реверс. На 349-м километре автодороги столкнулись четыре грузовика.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей, выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. Пострадавших нет.

Видео: 1MI

В настоящее время движение легкового транспорта осуществляется по полю рядом с трассой. Грузовой транспорт стоит.

Фото: ГИБДД

Для ликвидации последствий аварии на место аварии уже вызваны дорожные службы. Сотрудники ДПС производят замеры на дороге, делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение.

Добавлено в 14:50: Движение на 349-м километре автодороги Тюмень — Омск открыто. До полного устранения последствий ДТП оно осуществляется в реверсивном режиме.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на реверсивном участке трассы Тюмень — Омск поймали пьяного дальнобойщика. Мужчина сообщил, что ночью пил пиво, а утром сел за руль.

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