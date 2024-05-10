nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

На затопленной федеральной трассе Тюмень — Омск поймали пьяного дальнобойщика

Пьяного дальнобойщика поймали на затопленной федеральной трассе Тюмень — Омск

10 мая 2024, 08:50
Фото: ГИБДД

На затопленной федеральной трассе Тюмень — Омск поймали пьяного дальнобойщика

Пьяного дальнобойщика поймали сотрудники ГИБДД на федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе. Его остановили на 354-м километре трассы — участке, где введен реверс.

Как выяснилось, водитель ехал из Екатеринбурга — остановился на ночлег под Ишимом, ночью пил пиво, а утром вновь сел за руль. Алкотестер показал 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Дальнобойщика привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, движение транспортных средств на автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе частично ограничено, введен реверс. Ограничения будут сняты только после того, как уровень воды в Ишиме снизится ниже критической отметки. В настоящее время в районе села Абатское уровень воды составляет 11,74 метра при критической отметке 960 сантиметров.

Читайте также:
Водитель Niva протаранил гужевую повозку с лошадью в Тюмени. Пострадали два человекаНа дамбах в Тюменской области усилят контрольТюменцы в ажиотаже скупают туфли, кроссовки и босоножки
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Абатский район#Пьяный водитель#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске вырос за сутки на 14 сантиметров
Сегодня, 04:10
«Это радость со слезами на глазах»: как в Тюмени отмечают День Победы
Вчера, 07:38
«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах
8 мая, 06:58
Тюмень накроет геомагнитный шторм. Сила ударов будет достигать 7 баллов
Сегодня, 06:05
Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами
8 мая, 01:18
Тест «День Победы». Знаете ли вы историю этого праздника?
8 мая, 08:46
"