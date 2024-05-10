Пьяного дальнобойщика поймали на затопленной федеральной трассе Тюмень — Омск

Напомним, движение транспортных средств на автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе частично ограничено, введен реверс. Ограничения будут сняты только после того, как уровень воды в Ишиме снизится ниже критической отметки. В настоящее время в районе села Абатское уровень воды составляет 11,74 метра при критической отметке 960 сантиметров.