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Моор поручил усилить контроль на дамбах в Тюменской области

На дамбах в Тюменской области усилят контроль

10 мая 2024, 07:50
Фото: 1MI

Моор поручил усилить контроль на дамбах в Тюменской области

Непогода, обрушившаяся на юг Тюменской области 9 мая, не нанесла урон защитным сооружениям — ночь в регионе прошла спокойно. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
«Разрушений и повреждений из-за непогоды на защитных сооружениях нет. Поручил главам городов и районов усилить патрулирование на насыпях и дамбах», — отметил губернатор.

Сегодня, по прогнозам метеорологов, в Тюменской области ожидаются дожди, ветер с порывами до 15 м/с. Днем максимальная температура воздуха составит +10…+15, в ночные часы столбики термометров опустятся до 0…+5.

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Суббота, 11 мая, в регионе пройдет без существенных осадков. Температура воздуха в этот день составит +11…+16, скорость ветра 7-12 м/с.

Ранее «Наш Город» писал, что 9 мая в селе Слобода-Бешкиль Исетского района выпал град. Также о ледяных осадках сообщали жители Тюменского и Казанского районов.

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