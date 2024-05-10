На дамбах в Тюменской области усилят контроль

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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«Разрушений и повреждений из-за непогоды на защитных сооружениях нет. Поручил главам городов и районов усилить патрулирование на насыпях и дамбах», — отметил губернатор.
Сегодня, по прогнозам метеорологов, в Тюменской области ожидаются дожди, ветер с порывами до 15 м/с. Днем максимальная температура воздуха составит +10…+15, в ночные часы столбики термометров опустятся до 0…+5.
Суббота, 11 мая, в регионе пройдет без существенных осадков. Температура воздуха в этот день составит +11…+16, скорость ветра 7-12 м/с.
Ранее «Наш Город» писал, что 9 мая в селе Слобода-Бешкиль Исетского района выпал град. Также о ледяных осадках сообщали жители Тюменского и Казанского районов.