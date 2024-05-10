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Niva и гужевая повозка с лошадью столкнулись в Тюмени

Водитель Niva протаранил гужевую повозку с лошадью в Тюмени. Пострадали два человека

10 мая 2024, 08:28
Фото: ГИБДД

Niva и гужевая повозка с лошадью столкнулись в Тюмени

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 мая на улице Пермякова. По предварительным данным, 22-летний водитель авто в крайней левой полосе за гужевой повозкой.
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ДТП

При их перестроении в среднюю полосу произошло столкновение. В дорожно-транспортном происшествии пострадали пассажиры повозки — 24-летняя девушка и 14-летний школьник.

Фото: ГИБДД

Водитель Niva не пострадал. Его привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку стекол.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в ДТП погиб волонтер поискового отряда «ТюменьРегионСпас». Трагедия произошла на 8-м километре автодороги Кулаково-Каменка.

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