Водитель Niva протаранил гужевую повозку с лошадью в Тюмени. Пострадали два человека

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
При их перестроении в среднюю полосу произошло столкновение. В дорожно-транспортном происшествии пострадали пассажиры повозки — 24-летняя девушка и 14-летний школьник.
Водитель Niva не пострадал. Его привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку стекол.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в ДТП погиб волонтер поискового отряда «ТюменьРегионСпас». Трагедия произошла на 8-м километре автодороги Кулаково-Каменка.