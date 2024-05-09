Сезон дорожных работ начался в Тюменской области с ремонта самых загруженных участков

В Тюменкой области начался ремонт двух ключевых участков автомобильных дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут приведены в порядок участки на Обходе г. Тюмени и трассе Тюмень-Боровский-Богандинский, которые являются одними из самых загруженных трасс в регионе, сообщает ГУС ТО.

Фото: ГУС ТО/телеграм Интенсивность движения на некоторых участках этих дорог достигает 50 тысяч автомобилей в сутки, что приводит к быстрому износу дорожного покрытия и образованию колеи. В связи с этим, участки данных дорог ежегодно включают в план нацпроекта. Дорожные рабочие приступили к фрезерованию изношенного покрытия проезжих частей. Планируется уложить выравнивающий слой асфальтобетона, а также покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В общем обновят более 8 км дорог. В 2024 г. по нацпроекту на Обходе г. Тюмени будут отремонтированы мост через р. Тура и 2 путепровода.