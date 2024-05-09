Сезон дорожных работ начался в Тюменской области с ремонта самых загруженных участков

Posted 9 мая, 05:23
Published 9 мая, 05:23
Modified Сегодня, 01:10
Updated Сегодня, 01:10
Интенсивность движения на некоторых участках этих дорог достигает 50 тысяч автомобилей в сутки, что приводит к быстрому износу дорожного покрытия и образованию колеи. В связи с этим, участки данных дорог ежегодно включают в план нацпроекта.
Дорожные рабочие приступили к фрезерованию изношенного покрытия проезжих частей. Планируется уложить выравнивающий слой асфальтобетона, а также покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В общем обновят более 8 км дорог.
В 2024 г. по нацпроекту на Обходе г. Тюмени будут отремонтированы мост через р. Тура и 2 путепровода.