Расслабляться рано: в Ялуторовске пик паводка будет достигнут к середине мая

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
По его словам, в настоящее время наблюдается снижение уровня в реке Ишим. В селе Ильинка Казанского района ожидается, что 10 мая уровень воды в реке опустится ниже критической отметки 800 сантиметров.
«Выше этого значения вода продержалась более трех недель — с 16 апреля. Это еще раз подтверждает, что нынешний паводок в Тюменской области рекордный во всех смыслах», — отметил губернатор.
Ниже по течению реки Ишим везде отмечается спад. Даже в Викуловском районе за последние сутки уровень понизился на 5 сантиметров. Максимум в селе Викулово был сформирован 6 мая и составил 11,69 метра, что выше рекорда 2017 года на 72 сантиметра.
На реке Тобол в Упоровском районе также отмечено небольшое снижение уровня, в Заводоуковском городском округе — стабилизация. В Ялуторовске и Ялуторовском районе наблюдается повышение уровня воды — формирование пика здесь ожидается ближе к середине мая.
«Сегодня по югу Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Будет сильный порывистый ветер, дождь, град. Эти обстоятельства, безусловно, станут дополнительным испытанием для всех наших дамб и защитных сооружений, особенно в тех муниципалитетах, где уровень воды по-прежнему остается высоким», — отметил Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что на юге Тюменской области 9 мая объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, грозы, местами пройдет град. Скорость ветра составит 18-25 м/с. Непогода начнется во второй половине дня и продлится до утра 10 мая.