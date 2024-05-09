Расслабляться рано: в Ялуторовске пик паводка будет достигнут к середине мая

Ниже по течению реки Ишим везде отмечается спад. Даже в Викуловском районе за последние сутки уровень понизился на 5 сантиметров. Максимум в селе Викулово был сформирован 6 мая и составил 11,69 метра, что выше рекорда 2017 года на 72 сантиметра.