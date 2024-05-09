Путин вместе с главами других стран возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Могила Неизвестного Солдата — общенациональный мемориал воинской славы. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В 1967 году здесь был открыт мемориал с Вечным огнем, а также аллея городов-героев. С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата несет вахту почетный караул.