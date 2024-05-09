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Путин вместе с главами других стран возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Путин вместе с главами других стран возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

9 мая 2024, 09:59
Фото: Википедия
Президент России Владимир Путин в 79-й День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Глава России после торжественного парада на Красной площади вместе с коллегами из других стран направился в Александровский сад. В военном параде в Москве приняли участие лидеры девяти стран — Белоруссии, Кубы, Гвинеи-Бисау, Лаоса, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

К Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата военнослужащие Президентского полка от имени президентов возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой. Сами лидеры принесли к мемориалу алые розы.

Могила Неизвестного Солдата — общенациональный мемориал воинской славы. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В 1967 году здесь был открыт мемориал с Вечным огнем, а также аллея городов-героев. С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата несет вахту почетный караул.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Владимир Путин#День Победы#9 мая
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