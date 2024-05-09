Песни военных лет звучат сегодня на тюменском автовокзале

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Особое праздничное настроение создают волонтёры, которые дарят гостям и жителям региона георгиевские ленточки.
9 мая в Тюменской области во всех населенных пунктах проходят торжественные мероприятий и концертные выступления, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Тюмени жители города с раннего утра несут цветы к мемориалам. Некоторые горожане идут с портретами ветеранов.
Напомним, в этом году в областной столице отменены акция «Бессмертный полк» и праздничный салют. Данные меры приняты в целях безопасности.