Песни военных лет звучат сегодня на тюменском автовокзале

Песни военных лет звучат 9 мая на тюменском автовокзале

В День Победы на автовокзалах в Тюменской области, в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске, звучат песни военных лет. Пассажиров 9 мая отправляют в путь и встречают под военные марши и песни о войне.