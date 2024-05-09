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Песни военных лет звучат 9 мая на тюменском автовокзале

Песни военных лет звучат сегодня на тюменском автовокзале

9 мая 2024, 07:00
Фото: nashgorod.ru

Песни военных лет звучат 9 мая на тюменском автовокзале

В День Победы на автовокзалах в Тюменской области, в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске, звучат песни военных лет. Пассажиров 9 мая отправляют в путь и встречают под военные марши и песни о войне.

Особое праздничное настроение создают волонтёры, которые дарят гостям и жителям региона георгиевские ленточки.

Видео: ГУС ТО

9 мая в Тюменской области во всех населенных пунктах проходят торжественные мероприятий и концертные выступления, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: nashgorod.ru

В Тюмени жители города с раннего утра несут цветы к мемориалам. Некоторые горожане идут с портретами ветеранов.

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