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У тюменских инженеров выросли зарплаты на 28%

Из-за дефицита сотрудников в Тюмени рабочим подняли зарплаты

9 мая 2024, 11:19
Фото: 1MI

У тюменских инженеров выросли зарплаты на 28%

В Тюменской области из-за нехватки кадров работодатели подняли зарплаты инженерам на 28%. По данным аналитиков Зарплаты.Ру предлагаемый размер заработка у представителей данной профессии поднялся до 64 тысяч рублей.

На 5%и 8% за год увеличился заработок начальников производств и операторов производственных линий — до 63 тысяч рублей и 68 тысяч рублей соответственно.

Самые высокие зарплаты работодатели Тюмени сегодня обещают операторам станков с числовым программным управлением — 127,5 тысячи рублей, токарям — 120 тысяч рублей, инженерам проектов 97,5 тысячи рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.

«На рынке труда сохраняется острый дефицит специалистов рабочих профессий и работников массового найма. Соответственно зарплаты для работников производств будут расти. Цель работодателей сейчас — сохранить квалифицированные кадры, а также быть конкурентоспособными в борьбе за соискателей», — отмечают аналитики «Зарплаты.ру».

В целом медианная зарплата тюменцев с начала этого года выросла на 9% — с 55 тысяч рублей до 60 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер среднемесячной заработной платы увеличился на 17% и достиг до 77,5 тысячи рублей.

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