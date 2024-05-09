Из-за дефицита сотрудников в Тюмени рабочим подняли зарплаты

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
На 5%и 8% за год увеличился заработок начальников производств и операторов производственных линий — до 63 тысяч рублей и 68 тысяч рублей соответственно.
Самые высокие зарплаты работодатели Тюмени сегодня обещают операторам станков с числовым программным управлением — 127,5 тысячи рублей, токарям — 120 тысяч рублей, инженерам проектов 97,5 тысячи рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.
«На рынке труда сохраняется острый дефицит специалистов рабочих профессий и работников массового найма. Соответственно зарплаты для работников производств будут расти. Цель работодателей сейчас — сохранить квалифицированные кадры, а также быть конкурентоспособными в борьбе за соискателей», — отмечают аналитики «Зарплаты.ру».
В целом медианная зарплата тюменцев с начала этого года выросла на 9% — с 55 тысяч рублей до 60 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер среднемесячной заработной платы увеличился на 17% и достиг до 77,5 тысячи рублей.