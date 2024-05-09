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В Тюменской области из-за паводка затопило более 420 жилых домов

Более 420 жилых домов затопило из-за паводка в Тюменской области

9 мая 2024, 07:28
Фото: 1MI

В Тюменской области из-за паводка затопило более 420 жилых домов

В целом в регионе подтоплены 65 населенных пунктов. Большая вода нанесла урон 425 жилым и 347 дачным домам. Под воду ушли более 3,4 тысячи приусадебных участков, 13 участков автомобильных дорог.

В Тюменской области продолжаются противопаводковые мероприятия. В казанском районе проводят работу по дезинфекции домовладений, освобожденных от воды.

В Упоровском районе продолжается окарауливание защитных насыпей в населенных пунктах, где сохраняется угроза затопления и патрулирование подтопляемых территориях. В Ишиме ведется работу по демонтажу насыпей и подключение к электроэнергии жилых домов.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Тоболе в районе Ялуторовска поднялся на 20 сантиметров. За последние четыре часа — еще на 3 сантиметра, до отметки 708 сантиметров выше нуля поста. По прогнозам пик паводка на реке ожидается через неделю.

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