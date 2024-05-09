Более 420 жилых домов затопило из-за паводка в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Тоболе в районе Ялуторовска поднялся на 20 сантиметров. За последние четыре часа — еще на 3 сантиметра, до отметки 708 сантиметров выше нуля поста. По прогнозам пик паводка на реке ожидается через неделю.