Более 420 жилых домов затопило из-за паводка в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Тюменской области продолжаются противопаводковые мероприятия. В казанском районе проводят работу по дезинфекции домовладений, освобожденных от воды.
В Упоровском районе продолжается окарауливание защитных насыпей в населенных пунктах, где сохраняется угроза затопления и патрулирование подтопляемых территориях. В Ишиме ведется работу по демонтажу насыпей и подключение к электроэнергии жилых домов.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Тоболе в районе Ялуторовска поднялся на 20 сантиметров. За последние четыре часа — еще на 3 сантиметра, до отметки 708 сантиметров выше нуля поста. По прогнозам пик паводка на реке ожидается через неделю.