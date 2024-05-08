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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Жителей Тюмени зовут работать водителями для менеджеров «Газпрома»

Жителей Тюмени зовут работать водителями для менеджеров «Газпрома»

8 мая 2024, 10:40
Фото: 1MI
Тюменцев приглашают устроиться в «Газпром» водителями. Такая вакансия появилась в телеграм-канале по поиску работы.

 

Водителям предлагают работать вахтовым методом и возить руководителей «Газпрома». Работать нужно будет по графику 30/30. Зарплату обещают в районе 150 тысяч рублей.

Больше всех смогут заработать водители с правами категории А2. Без этой категории шоферы смогут получать от 110 до 140 тысяч. Компания обещает обеспечить сотрудников питанием, проездом до места работы, а также выдать униформу.

Ранее «Наш город» писал, что тюменских водителей просят не выезжать на одну из трасс.

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#Нигина Азамова#Общество#Водители#Работа#Вакансии
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