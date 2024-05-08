Жителей Тюмени зовут работать водителями для менеджеров «Газпрома»

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Водителям предлагают работать вахтовым методом и возить руководителей «Газпрома». Работать нужно будет по графику 30/30. Зарплату обещают в районе 150 тысяч рублей.
Больше всех смогут заработать водители с правами категории А2. Без этой категории шоферы смогут получать от 110 до 140 тысяч. Компания обещает обеспечить сотрудников питанием, проездом до места работы, а также выдать униформу.
Ранее «Наш город» писал, что тюменских водителей просят не выезжать на одну из трасс.