Водители маршруток в Тюмени устроили кровавую драку посреди дороги

Второй — остался без футболки и обуви. Неизвестный мужчина пытается разнять конфликтующих, но безуспешно. Чем закончилась потасовка, не сообщается. Водители сообщают, что из-за драки пришлось объезжать участок посреди дороги, который был заблокирован остановленными маршрутками конфликтующих.