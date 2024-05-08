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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Водители маршруток в Тюмени устроили кровавую драку посреди дороги

Водители маршруток в Тюмени устроили кровавую драку посреди дороги

8 мая 2024, 14:56
Фото: 1MI
В Тюмени завязался конфликт между водителями двух маршруток. Мужчины решили его решить прямо посреди дороги. Они вышли из транспортных средств и устроили драку прямо на проезжей части.
Сюжет
Драка

Как сообщают очевидцы, произошло все возле ТРЦ «Кристалл». Причина ссоры между шоферами неизвестна.

На кадрах, которые распространились в социальных сетях видно, что один из участников драки получил серьезную травму: с его головы стекает кровь.

Второй — остался без футболки и обуви. Неизвестный мужчина пытается разнять конфликтующих, но безуспешно. Чем закончилась потасовка, не сообщается. Водители сообщают, что из-за драки пришлось объезжать участок посреди дороги, который был заблокирован остановленными маршрутками конфликтующих.

Официальные комментарии ответственных ведомств ожидаются.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Водители#Драка#Водители автобусов#Конфликты
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