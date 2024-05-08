Водители маршруток в Тюмени устроили кровавую драку посреди дороги

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Как сообщают очевидцы, произошло все возле ТРЦ «Кристалл». Причина ссоры между шоферами неизвестна.
На кадрах, которые распространились в социальных сетях видно, что один из участников драки получил серьезную травму: с его головы стекает кровь.
Второй — остался без футболки и обуви. Неизвестный мужчина пытается разнять конфликтующих, но безуспешно. Чем закончилась потасовка, не сообщается. Водители сообщают, что из-за драки пришлось объезжать участок посреди дороги, который был заблокирован остановленными маршрутками конфликтующих.
Официальные комментарии ответственных ведомств ожидаются.