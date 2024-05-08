В Тюменской области стартовала весенняя кампания по мойке мусорных контейнеров

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Три машины с возможностью мойки емкостей без транспортирования в цех уже курсируют по населенным пунктам Тюменской области: очищено почти полторы тысячи контейнеров в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Такая спецтехника появилась в Тюменской области недавно: в пробные рейсы мусоровозы с функцией мойкой отправились по тюменским дорогам только осенью 2023 года. Этот весенний период, посещая район за районом, они впервые отработают на полную мощность.
Одна из единиц спецтехники уже посетила все запланированные площадки в Тобольске и приступила к работе в Ишиме, вторая очищает контейнеры в Тюмени и ближайших муниципалитетах, третья направилась работать в южную зону — в направлении Ялуторовска и Заводоуковска. Мойка контейнеров будет продолжена на протяжении всего летнего сезона, пока погодные условия позволяют проводить процедуру непосредственно на площадках, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Речь идет об обработке синих контейнеров для ТКО, установленных на общедоступных площадках населенных пунктов регоператором. Но содержание в чистоте важно не только для этого оборудования, напоминают специалисты ТЭО, призывая управляющие компании и юридические лица также организовать обработку емкостей на вверенных им территориях.