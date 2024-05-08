В Тюменской области стартовала весенняя кампания по мойке мусорных контейнеров

Три машины с возможностью мойки емкостей без транспортирования в цех уже курсируют по населенным пунктам Тюменской области: очищено почти полторы тысячи контейнеров в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Такая спецтехника появилась в Тюменской области недавно: в пробные рейсы мусоровозы с функцией мойкой отправились по тюменским дорогам только осенью 2023 года. Этот весенний период, посещая район за районом, они впервые отработают на полную мощность.