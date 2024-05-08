В Тюмени произошла массовая авария с участием полицейской машины. ВИДЕО

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
По информации очевидцев, столкнулись три легковых автомобиля и полицейский транспорт. На месте работают сотрудники ГИБДД.
По словам участников дорожного движения, из-за крупного ДТП на улице Дружба образовалась огромная пробка, лучше объезжать участок столкновения нескольких автомобилей.
Информацию В ГИБДД пока никак не прокомментировали. Подробности ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что тюменца арестовали за танцы на дороге.