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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Тюмени произошла массовая авария с участием полицейской машины. ВИДЕО

В Тюмени произошла массовая авария с участием полицейской машины. ВИДЕО

8 мая 2024, 14:04
Фото: 1MI
В Тюмени на перекрестке Жуковского и Дружбы столкнулись несколько автомобилей. В том числе машина полиции. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Сюжет
ДТП

По информации очевидцев, столкнулись три легковых автомобиля и полицейский транспорт. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По словам участников дорожного движения, из-за крупного ДТП на улице Дружба образовалась огромная пробка, лучше объезжать участок столкновения нескольких автомобилей.

Информацию В ГИБДД пока никак не прокомментировали. Подробности ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что тюменца арестовали за танцы на дороге.

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