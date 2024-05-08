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Тюменская компания через суд пытается выбить деньги с крупной стройфирмы.

Тюменский завод отсудил миллионы у крупного югорского заказчика

8 мая 2024, 06:28
Фото: 1MI
Тюменская компания через суд пытается выбить деньги с крупной стройфирмы.
Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел исковое обращение АО «Завод Тюменьремдормаш» в отношении крупной строительной компании из Югры.

По информации «Спарк-Интерфакс», ООО «Западно-Сибирская строительная компания» из Пойковского (ХМАО) не оплатила тюменскому заводу, который специализируется на изготовлении продукции для дорожного строительства, более 17 млн рублей за поставленный товар.

Во время предварительного заседания истец изменил требования и сумма долга снизилась почти до 10 млн рублей. В эту сумму вошли: основной долг в размере 429 тысяч рублей, пени в размере 4,2 млн рубля и проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 5,7 млн рубля.

Арбитражный суд, изучив материалы дела, удовлетворил требования частично. И обязал ответчика выплатить более 6 млн рублей. В течение месяца стороны могут обжаловать решение.

Заметим: предприятие АО «ЗАВОД ТРДМ», гендиректором которого является Алексей Рагозин, за 2023 год выручило более 2,5 млрд рублей, прибыль составила — 154 млн рублей. На сегодняшний день в судах в качестве истца компания выступает в четырех делах (на 23 млн рублей), в качестве ответчика — в 73 (на 531 млн рублей).

Ранее сообщалось, что представители социальной сети «Вконтакте» с претензиями, адресованными известной тюменской компании, обратились в суд.

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