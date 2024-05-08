Тюменский завод отсудил миллионы у крупного югорского заказчика

Во время предварительного заседания истец изменил требования и сумма долга снизилась почти до 10 млн рублей. В эту сумму вошли: основной долг в размере 429 тысяч рублей, пени в размере 4,2 млн рубля и проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 5,7 млн рубля.