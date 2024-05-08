nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

В Тюмени вырос спрос на старые российские автомобили

Спрос на старые российские автомобили резко вырос в Тюмени

8 мая 2024, 03:08
Фото: 1MI

В Тюмени вырос спрос на старые российские автомобили

На фоне роста спроса цены на б/у машины ВАЗ и ГАЗ начали расти. Эксперт объяснил, с чем связан повышенный интерес тюменцев к автохламу.

В Тюмени резко вырос спрос на старые российские машины. Об этом Ura.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Тюменцы начали скупать подержанные автомобили ГАЗ и ВАЗ, выпущенные в начале 2000-х годов. Они просты в обслуживании и на них всегда есть запчасти. Это большой плюс, который, в том числе, и привлекает покупателей», — пояснил собеседник.
Возврат к импорту? Авторынок в Тюменской области «отворачивается» от китайцев
Узнать подробнее

Эксперт добавил, что такие автомобили стоят в среднем от 75 тысяч рублей, но они могут быть и значительно дороже, так как цена зависит от состояния машины. На фоне роста спроса продавцы уже начали поднимать цены на отечественные б/у автомобили.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появился новый сервис каршеринга. Его автопарк состоит из 400 бюджетных и премиальных автомобилей.

Читайте также:
Молодой человек угнал машину, чтобы навестить отца в Тюменской областиТюменских силовиков готовят к атаке дронами в День ПобедыРоспотребнадзор отчитался о вспышках инфекций в тюменских зонах паводка
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Рост цен#Новости тюмени#Автомобили#Цены#Авто
Подпишитесь
Казахстан без зерна? Паводки в регионе могут вызвать сельскохозяйственный кризис
Вчера, 06:13
Рост уровня воды в Ишиме остановился
Вчера, 04:19
Возврат к импорту? Авторынок в Тюменской области «отворачивается» от китайцев
Вчера, 07:34
Скоро в школу: как празднуют выпускные в детских садах Тюменской области?
Вчера, 01:00
Ручная кладь в самолетах в 2024 году: габариты, ограничения и новые правила
Вчера, 09:33
Сезон опрессовок начинается. График отключений горячей воды в Тюмени
Вчера, 08:53
"