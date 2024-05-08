Спрос на старые российские автомобили резко вырос в Тюмени

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В Тюмени резко вырос спрос на старые российские машины. Об этом Ura.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Тюменцы начали скупать подержанные автомобили ГАЗ и ВАЗ, выпущенные в начале 2000-х годов. Они просты в обслуживании и на них всегда есть запчасти. Это большой плюс, который, в том числе, и привлекает покупателей», — пояснил собеседник.
Эксперт добавил, что такие автомобили стоят в среднем от 75 тысяч рублей, но они могут быть и значительно дороже, так как цена зависит от состояния машины. На фоне роста спроса продавцы уже начали поднимать цены на отечественные б/у автомобили.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появился новый сервис каршеринга. Его автопарк состоит из 400 бюджетных и премиальных автомобилей.