«Росводоканал Тюмень» поздравляет земляков с Днем Победы

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
По коллективному договору ветеранам полагаются выплаты, а коллеги собрали для них специальные продуктовые наборы.
Представители цехов и подразделений заранее спрашивают, чем еще можно порадовать наших дорогих ветеранов. В этом году набор продуктов первой необходимости по инициативе коллег расширили, решили еще больше порадовать наших ветеранов, — рассказала председатель первичной профсоюзной организации «Росводоканал Тюмень» Валентина Ерохина.
Символы Великой Победы — георгиевские ленты — волонтеры тюменского водоканала дарили прохожим на улицах города.
Мы с гордостью вручали своим землякам символы мужества и доблести. Горожане с благодарностью принимали ленты и прикалывали их к сердцу. Многие интересовались нашим предприятием, спрашивали, как к нам можно трудоустроиться, — рассказала специалист дирекции по персоналу «Росводоканал Тюмень» Ирина Кузьмина.
Волонтеры и молодые специалисты тюменского водоканала — активные участники большинства городских акций и мероприятий. И в День Победы они традиционно благодарят ветеранов и поздравляют земляков.