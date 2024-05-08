nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 8 мая, 13:02

Published 8 мая, 13:02

Modified Сегодня, 00:46

Updated Сегодня, 00:46

Ремонт дороги у поселка Туринский под Тюменью близится к финалу

Ремонт дороги у поселка Туринский под Тюменью близится к финалу

8 мая 2024, 13:02
Фото: 1MI
Завершается ремонт автомобильной дороги Подъезд к поселку Туринский, который находится в 20 км от Тюмени. Работы по реконструкции дорожного покрытия выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает ГУС ТО.
Фото: ГУС ТО/телеграм

Дорожники привели в порядок асфальтобетонное покрытие на проезжей части, примыканиях и съездах, выполнили устройство тротуаров и установили автобусные павильоны.

В ближайшее время в рамках обустройства готовой дороги и для безопасности дорожного движения будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

В 2024 году в Тюменской области в национальный проект «Безопасные качественные дороги» включены 166 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 255,3 км, 2 моста и 2 путепровода.

Напомним, в 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 140 участках общей протяженностью 203,4 км, отремонтированы 2 инженерных объекта.

#Политика#Касается каждого
Подпишитесь
Секреты Китая и Казахстана? Тюменская Тура начала стремительно мелеть
Вчера, 06:38
Носят ошейники и хвосты: в Тюмени неизвестный создал орден детей-животных
Вчера, 04:21
Из Китая по цене Италии. Как перед жарой изменились цены на кондиционеры в Тюмени
Вчера, 08:06
Этническая преступность. Стоит ли тюменцам бояться бойцов из ММА-подполья?
Вчера, 10:14
«Детский ор и рэп из Жигуля»: каково жить в одном из самых шумных районов Тюмени?
Вчера, 07:45
Атака кровососов! Тюменскую область терроризируют насекомые
Вчера, 09:02
"