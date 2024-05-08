Ремонт дороги у поселка Туринский под Тюменью близится к финалу

Завершается ремонт автомобильной дороги Подъезд к поселку Туринский, который находится в 20 км от Тюмени. Работы по реконструкции дорожного покрытия выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает ГУС ТО.

Сюжет Касается каждого