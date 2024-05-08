Ремонт дороги у поселка Туринский под Тюменью близится к финалу

Posted 8 мая, 13:02
Published 8 мая, 13:02
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Дорожники привели в порядок асфальтобетонное покрытие на проезжей части, примыканиях и съездах, выполнили устройство тротуаров и установили автобусные павильоны.
В ближайшее время в рамках обустройства готовой дороги и для безопасности дорожного движения будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки.
В 2024 году в Тюменской области в национальный проект «Безопасные качественные дороги» включены 166 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 255,3 км, 2 моста и 2 путепровода.
Напомним, в 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 140 участках общей протяженностью 203,4 км, отремонтированы 2 инженерных объекта.