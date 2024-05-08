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На СВО погиб член сборной Тюменской области по перетягиванию каната

На СВО погиб член сборной Тюменской области по перетягиванию каната

8 мая 2024, 11:33
Фото: 1MI
За столь короткую жизнь молодой человек успел отличиться в спорте. Тюменец погиб 3 мая при выполнении боевых задач.

В зоне СВО погиб тюменец Олег Велижанин. Об этом сообщили в Федерации перетягивания каната Тюменской области.

Молодой человек был выпускником ТВВИКУ, членом сборной команды Тюменской области по перетягиванию каната. Спортсмен имел первый разряд, был призером Всероссийских и межрегиональных соревнований по перетягиванию каната. Также являлся судьей второй категории.

Фото: Федерация перетягивания каната Тюменской области / ВКонтакте
«Олег героически погиб, защищая мирное население. Он с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество. Пусть земля ему будет пухом. Светлая память герою», — пишут о нем в группе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб уроженец Тобольска Юрий Фомин. Бойцу было 43 года.

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