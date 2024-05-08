На СВО погиб член сборной Тюменской области по перетягиванию каната

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В зоне СВО погиб тюменец Олег Велижанин. Об этом сообщили в Федерации перетягивания каната Тюменской области.
Молодой человек был выпускником ТВВИКУ, членом сборной команды Тюменской области по перетягиванию каната. Спортсмен имел первый разряд, был призером Всероссийских и межрегиональных соревнований по перетягиванию каната. Также являлся судьей второй категории.
«Олег героически погиб, защищая мирное население. Он с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество. Пусть земля ему будет пухом. Светлая память герою», — пишут о нем в группе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб уроженец Тобольска Юрий Фомин. Бойцу было 43 года.