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Глава Корпорации МСП Исаевич оценил вклад бизнеса в экономику предложения

Глава Корпорации МСП Исаевич оценил вклад бизнеса в экономику предложения

8 мая 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность малого и среднего бизнеса в формировании экономики предложения. Он напомнил, что именно МСП приносит каждый второй рубль в отрасли экономики предложения, не считая государственного сектора.

За прошлый год доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, в общем объеме кредитования выросла до 21%, в то время как в 2020 году данная цифра составляла всего лишь 10%, передает ria.ru.

Исаевич отметил, что 92% выданных в прошлом году кредитов были предоставлены именно МСП, а объем кредитования малого и среднего бизнеса увеличился на 72%, что свидетельствует о масштабировании этого сектора.

По его словам, за последние годы система предоставления кредитно-гарантийной поддержки государства была улучшена и автоматизирована. Примерно 30% кредитов предприятий, вносящих значительный вклад в экономику предложения, обеспечены государственной поддержкой.

Для этих предприятий действуют льготные программы кредитования и гарантии Национальной гарантийной системы. Гарантии позволяют бизнесу получить финансирование без необходимости предоставления достаточного обеспечения. Таким образом, государство разделяет риски с бизнесом и банками, обеспечивая МСП необходимыми ресурсами.

Исаевич подчеркнул, что важная роль в развитии экономики предложения принадлежит высокопроизводительным отраслям, таким как обрабатывающие производства, ИТ-компании, малые технологические компании, туристическая индустрия. Их важно обеспечить наиболее ресурсоемкими мерами поддержки. Исаевич также отметил, что уже действуют отраслевые программы льготного кредитования, нацеленные на инвестиционные цели.

Исаевич выступил на международной выставке-форуме «Россия» 8 мая в день национальных приоритетов. Мероприятие посвящено перспективам развития различных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.

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