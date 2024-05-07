Жители улицы Вербной в Тюмени жалуются на заставленную машинами остановку

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Тюменцы недовольные положением дел и считают, что это небезопасно.
«Почему парковка машин у магазина? Дети и остальные жители Вербной не могут нормально выходить и заходить у автобус? Где гибдд, прокуратура, департамент транспорта? Ждут когда жертвы будут?», — пишет анонимный автор в паблике «ЧС Тюмень».
В комментариях автора поста поддержали местные жители:
«Согласна. Там очень трудно бывает проехать автобусу, подъехать к остановке. Не раз видела, как люди шли сквозь строй автомашин, чтобы сесть в автобус», — пишет тюменка Надежда.
Некоторые тюменцы в комментария не понимают возмущения горожан и пишут, что проблема не так уже и велика:
«На праздники, на выходные приезжайте и попробуйте мимо машин к автобусу пройти», — отвечает тюменец Максим комментаторам.
В администрации пока никак не прокомментировали ситуацию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени наложили запрет на продажу алкоголя.