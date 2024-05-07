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Жители улицы Вербной в Тюмени жалуются на заставленную машинами остановку

Жители улицы Вербной в Тюмени жалуются на заставленную машинами остановку

7 мая 2024, 14:28
Фото: 1MI
Тюменцы, проживающие в районе улицы Вербной, жалуются на то, что остановка у их дома буквально превратилась в парковку. Она заставлена машинами, а прежде чем попасть в автобус, нужно пройти через припаркованные авто и пропустить заезжающие на импровизированный паркинг машины.

Тюменцы недовольные положением дел и считают, что это небезопасно.

«Почему парковка машин у магазина? Дети и остальные жители Вербной не могут нормально выходить и заходить у автобус? Где гибдд, прокуратура, департамент транспорта? Ждут когда жертвы будут?», — пишет анонимный автор в паблике «ЧС Тюмень».

В комментариях автора поста поддержали местные жители:

«Согласна. Там очень трудно бывает проехать автобусу, подъехать к остановке. Не раз видела, как люди шли сквозь строй автомашин, чтобы сесть в автобус», — пишет тюменка Надежда.

Некоторые тюменцы в комментария не понимают возмущения горожан и пишут, что проблема не так уже и велика:

«На праздники, на выходные приезжайте и попробуйте мимо машин к автобусу пройти», — отвечает тюменец Максим комментаторам.

В администрации пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени наложили запрет на продажу алкоголя.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Остановка#Парковка#Автобусная остановка
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