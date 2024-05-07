Жители улицы Вербной в Тюмени жалуются на заставленную машинами остановку

Тюменцы, проживающие в районе улицы Вербной, жалуются на то, что остановка у их дома буквально превратилась в парковку. Она заставлена машинами, а прежде чем попасть в автобус, нужно пройти через припаркованные авто и пропустить заезжающие на импровизированный паркинг машины.

Тюменцы недовольные положением дел и считают, что это небезопасно. «Почему парковка машин у магазина? Дети и остальные жители Вербной не могут нормально выходить и заходить у автобус? Где гибдд, прокуратура, департамент транспорта? Ждут когда жертвы будут?», — пишет анонимный автор в паблике «ЧС Тюмень». В комментариях автора поста поддержали местные жители: «Согласна. Там очень трудно бывает проехать автобусу, подъехать к остановке. Не раз видела, как люди шли сквозь строй автомашин, чтобы сесть в автобус», — пишет тюменка Надежда. Некоторые тюменцы в комментария не понимают возмущения горожан и пишут, что проблема не так уже и велика: «На праздники, на выходные приезжайте и попробуйте мимо машин к автобусу пройти», — отвечает тюменец Максим комментаторам. В администрации пока никак не прокомментировали ситуацию. Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени наложили запрет на продажу алкоголя. Читайте также: В Тюмени велосипед сбил 8-летнего мальчика В Тюмени первую черешню продают за 10 тысяч рублей В Тюмени загорелся дом на Ратной