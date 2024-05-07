Яндекс 360 для бизнеса расширил функционал своих сервисов

В веб-версии Мессенджера появилась шапка для быстрого переключения между сервисами Яндекс 360 для бизнеса. Само приложение тоже стало функциональнее: через уведомления на Android теперь можно отметить сообщение прочитанным с помощью специальной кнопки. Звонки в Мессенджере в формате 1:1 теперь проходят с помощью технологий Телемоста, что позволило существенно повысить их качество. А в Документах в два раза увеличился максимальный размер файлов для совместной работы — до 60 МБ.