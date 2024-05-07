Яндекс 360 для бизнеса расширил функционал своих сервисов

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
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Updated Сегодня, 11:56
Пользователям Трекера теперь доступен более функциональный API (программный интерфейс), а также массовые операции в проектах и портфелях. На странице портфеля появилась возможность настраивать фильтры и сортировать результаты. Помимо этого, в сервис добавили новые инструменты для визуализации: базовые планы в диаграмме Ганта, диаграмму «Жизненный цикл задачи» и диаграмму времени цикла.
Теперь пользователи Windows могут делиться даже свернутыми окнами во время видеоконференции. В приложениях Телемоста на iOS и Android появилось шумо- и эхоподавление, а в программе на персональном компьютере стала доступна функция подключения к звонкам без звука или видео по умолчанию.
В веб-версии Мессенджера появилась шапка для быстрого переключения между сервисами Яндекс 360 для бизнеса. Само приложение тоже стало функциональнее: через уведомления на Android теперь можно отметить сообщение прочитанным с помощью специальной кнопки. Звонки в Мессенджере в формате 1:1 теперь проходят с помощью технологий Телемоста, что позволило существенно повысить их качество. А в Документах в два раза увеличился максимальный размер файлов для совместной работы — до 60 МБ.
Специалисты Яндекс 360 для бизнеса упростили навигацию для администраторов организаций. Теперь с помощью панели управления можно сгруппировать разделы, чтобы ускорить поиск нужного.
В мобильном приложении Яндекс Почты, через которое открывается Календарь, появились пуш-уведомления о событиях. Их можно настроить как для отдельного календаря, так и для конкретной записи в расписании. Также теперь с помощью запросов к API 360 администраторы организаций могут настраивать делегирование почтовых ящиков, ограничивать и удалять права доступа и проверять их по пользователям и ресурсам.
Ранее Nashgorod.ru сообщал о запуске Яндексом 360 новой тарифной линейки.