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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Яндекс 360 для бизнеса расширил функционал своих сервисов

7 мая 2024, 11:54
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Яндекс 360 для бизнеса добавил новые функции в Мессенджер, Телемост, Календарь, Трекер и Документы. Кроме того, работа с Почтой стала еще удобнее, а в панели администратора обновился дизайн.

Обновления Яндекс Трекера

Пользователям Трекера теперь доступен более функциональный API (программный интерфейс), а также массовые операции в проектах и портфелях. На странице портфеля появилась возможность настраивать фильтры и сортировать результаты. Помимо этого, в сервис добавили новые инструменты для визуализации: базовые планы в диаграмме Ганта, диаграмму «Жизненный цикл задачи» и диаграмму времени цикла.

Улучшенная демонстрация экрана и шумоподавление в Телемосте

Теперь пользователи Windows могут делиться даже свернутыми окнами во время видеоконференции. В приложениях Телемоста на iOS и Android появилось шумо- и эхоподавление, а в программе на персональном компьютере стала доступна функция подключения к звонкам без звука или видео по умолчанию.

Новые возможности в Мессенджере и Документах

В веб-версии Мессенджера появилась шапка для быстрого переключения между сервисами Яндекс 360 для бизнеса. Само приложение тоже стало функциональнее: через уведомления на Android теперь можно отметить сообщение прочитанным с помощью специальной кнопки. Звонки в Мессенджере в формате 1:1 теперь проходят с помощью технологий Телемоста, что позволило существенно повысить их качество. А в Документах в два раза увеличился максимальный размер файлов для совместной работы — до 60 МБ.

Улучшенный дизайн меню в панели администратора

Специалисты Яндекс 360 для бизнеса упростили навигацию для администраторов организаций. Теперь с помощью панели управления можно сгруппировать разделы, чтобы ускорить поиск нужного.

Пуш-уведомления в Календаре и делегирование ящиков через API в Почте

В мобильном приложении Яндекс Почты, через которое открывается Календарь, появились пуш-уведомления о событиях. Их можно настроить как для отдельного календаря, так и для конкретной записи в расписании. Также теперь с помощью запросов к API 360 администраторы организаций могут настраивать делегирование почтовых ящиков, ограничивать и удалять права доступа и проверять их по пользователям и ресурсам.

Ранее Nashgorod.ru сообщал о запуске Яндексом 360 новой тарифной линейки.

Яндекс 360 запустил новые тарифы для бизнеса
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#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Почта#Дизайн#Яндекс#Календарь#Меню#Проект#Мессенджер
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