С начала года диспансеризацию прошли более 250 тысяч тюменцев

Выявлено впервые 15 603 заболевания, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 5731 случай, 786 — ишемической болезни сердца, 1142 — цереброваскулярной болезни, 1132 — сахарного диабета, 574 — злокачественных новообразований, из них на ранней стадии — 447.



Активнее всего диспансеризацию проходят жители Вагайского, Сладковского, Ярковского, Тобольского, Голышмановского районов.



Профилактические медицинские осмотры активно проходят жители города Тюмени, Упоровского, Голышмановского, Бердюжского, Вагайского районов.



В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения — 7 659, второе место — прочие заболевания — 3 339, третье место — болезни органов пищеварения — 1 361.



Где пройти: диспансеризацию можно пройти бесплатно по ОМС в поликлинике по месту жительства.