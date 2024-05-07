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Posted 7 мая, 13:01

Published 7 мая, 13:01

Modified Сегодня, 00:38

Updated Сегодня, 00:38

С начала года диспансеризацию прошли более 250 тысяч тюменцев

С начала года диспансеризацию прошли более 250 тысяч тюменцев

7 мая 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
С января по апрель 2024 года в Тюменской области плановые медицинские осмотры и диспансеризацию прошли 253 371 человека. Об итогах плановых обследованиях рассказали в региональном депздраве.

Выявлено впервые 15 603 заболевания, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 5731 случай, 786 — ишемической болезни сердца, 1142 — цереброваскулярной болезни, 1132 — сахарного диабета, 574 — злокачественных новообразований, из них на ранней стадии — 447.

Активнее всего диспансеризацию проходят жители Вагайского, Сладковского, Ярковского, Тобольского, Голышмановского районов.

Профилактические медицинские осмотры активно проходят жители города Тюмени, Упоровского, Голышмановского, Бердюжского, Вагайского районов.

В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения — 7 659, второе место — прочие заболевания — 3 339, третье место — болезни органов пищеварения — 1 361.

Где пройти: диспансеризацию можно пройти бесплатно по ОМС в поликлинике по месту жительства.

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