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Modified Сегодня, 22:50

Updated Сегодня, 22:50

РЭО предложил создать систему распределения продуктов с истекающим сроком годности

РЭО предложил создать систему распределения продуктов с истекающим сроком годности

6 мая 2024, 22:50
Фото: 1MI
В Российском экологическом операторе выступили с предложением о создании системы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности и об учреждении оператора этой системы.

РЭО подготовил инициативу в соответствии с положениями Концепции по минимизации образования отходов в России. Документ направят в федеральные органы исполнительной власти на согласование, сообщает 56orb.ru.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в РФ ежегодно образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания, а потери продовольственных товаров составляют более 40%. Нельзя не отметить, что в условиях накопления такого количества ТКО пищевой промышленности образуется свыше 2 млн тонн свалочного газа. Стоимость потерянных продуктов питания превышает 1,6 трлн рублей — это 12% оборота розничной торговли продуктами питания в стране. Проблему можно решить посредством развития в России системы распределения продуктов питания, преимущественно с истекающим сроком годности. Необходимо учредить и оператора указанной системы, отвечающего за распределение продуктов.

Систему следует разрабатывать при участии специализированных организаций и при содействии сельскохозяйственных предприятий, а также компаний из сфер пищевой промышленности, оптово-розничной торговли, общепита и гостиничного бизнеса.

Согласно заявлению директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, ключевой принцип работы системы — это сбор оператором продовольствия, пригодного к употреблению, и его распределение между социально незащищенными категориями россиян. Оператором системы может стать благотворительная организация, ответственная за процесс сбора и перераспределения продовольственных товаров.

Эта организация будет поддерживать связь с сельхозпредприятиями, пищепромом, компаниями, специализирующимися на оптовой и розничной торговле, а также с предприятиями общественного питания и гостиничного бизнеса.

Для успешного развития системы распределения продуктов питания следует разработать и внести изменения в законодательство в области ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания и передачи излишков продтоваров до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания.

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