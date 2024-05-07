РЭО предложил создать систему распределения продуктов с истекающим сроком годности

Posted Сегодня, 22:50
Published Сегодня, 22:50
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РЭО подготовил инициативу в соответствии с положениями Концепции по минимизации образования отходов в России. Документ направят в федеральные органы исполнительной власти на согласование, сообщает 56orb.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в РФ ежегодно образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания, а потери продовольственных товаров составляют более 40%. Нельзя не отметить, что в условиях накопления такого количества ТКО пищевой промышленности образуется свыше 2 млн тонн свалочного газа. Стоимость потерянных продуктов питания превышает 1,6 трлн рублей — это 12% оборота розничной торговли продуктами питания в стране. Проблему можно решить посредством развития в России системы распределения продуктов питания, преимущественно с истекающим сроком годности. Необходимо учредить и оператора указанной системы, отвечающего за распределение продуктов.
Систему следует разрабатывать при участии специализированных организаций и при содействии сельскохозяйственных предприятий, а также компаний из сфер пищевой промышленности, оптово-розничной торговли, общепита и гостиничного бизнеса.
Согласно заявлению директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, ключевой принцип работы системы — это сбор оператором продовольствия, пригодного к употреблению, и его распределение между социально незащищенными категориями россиян. Оператором системы может стать благотворительная организация, ответственная за процесс сбора и перераспределения продовольственных товаров.
Эта организация будет поддерживать связь с сельхозпредприятиями, пищепромом, компаниями, специализирующимися на оптовой и розничной торговле, а также с предприятиями общественного питания и гостиничного бизнеса.
Для успешного развития системы распределения продуктов питания следует разработать и внести изменения в законодательство в области ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания и передачи излишков продтоваров до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания.