РЭО предложил создать систему распределения продуктов с истекающим сроком годности

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в РФ ежегодно образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания, а потери продовольственных товаров составляют более 40%. Нельзя не отметить, что в условиях накопления такого количества ТКО пищевой промышленности образуется свыше 2 млн тонн свалочного газа. Стоимость потерянных продуктов питания превышает 1,6 трлн рублей — это 12% оборота розничной торговли продуктами питания в стране. Проблему можно решить посредством развития в России системы распределения продуктов питания, преимущественно с истекающим сроком годности. Необходимо учредить и оператора указанной системы, отвечающего за распределение продуктов.