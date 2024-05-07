Площадку для нового домостроительного комбината готовят на окраине Тюмени

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Как сообщили в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области, в объект будет вложено 2 миллиона рублей инвестиций. Финансирование проекта планируется за счет собственных и частично с привлечением кредитных средств.
Новое предприятие даст городу и региону 470 новых рабочих мест.
В рамках реализации масштабного проекта будет возведен производственный комплекс площадью 37 тыс. кв м, где будут располагаться.
«В настоящее время инвестор приступил к разработке проектной документации производственного комплекса, где расположатся пять производственных цехов, склад готовой продукции и административно -бытовой комплекс. Идут работы по подведению инженерной инфраструктуры и начата отсыпка земельного участка. Ориентировочный срок запуска объекта — 4 квартал 2027 года», — сообщили в Инвестиционном агентстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Богандинский в 2025 году построят новую поликлинику. На работы потратят 296 миллионов рублей.