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В Тюмени построят домостроительный комбинат к 2027 году

Площадку для нового домостроительного комбината готовят на окраине Тюмени

7 мая 2024, 08:19
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

В Тюмени построят домостроительный комбинат к 2027 году

Строительство домостроительного комбината началось в Тюмени, производственный комплекс площадью 37 тысяч квадратных метров расположится в районе Велижанского тракта. Работы ведет тюменский девелопер ГК «ТИС».

Как сообщили в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области, в объект будет вложено 2 миллиона рублей инвестиций. Финансирование проекта планируется за счет собственных и частично с привлечением кредитных средств.

Новое предприятие даст городу и региону 470 новых рабочих мест.

В рамках реализации масштабного проекта будет возведен производственный комплекс площадью 37 тыс. кв м, где будут располагаться.

«В настоящее время инвестор приступил к разработке проектной документации производственного комплекса, где расположатся пять производственных цехов, склад готовой продукции и административно -бытовой комплекс. Идут работы по подведению инженерной инфраструктуры и начата отсыпка земельного участка. Ориентировочный срок запуска объекта — 4 квартал 2027 года», — сообщили в Инвестиционном агентстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Богандинский в 2025 году построят новую поликлинику. На работы потратят 296 миллионов рублей.

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