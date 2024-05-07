На реке Тобол свирепствует паводок, а в Тюмени продают черешню за 10 тысяч рублей

В Тюменской области проснулись змеи. Чаще всего жители могут встретить гадюк, ужей и медянок. В апреле в ОКБ №2 обратился тюменец, которого ужалила гадюка. Он успел обратиться вовремя и получил лечение в стационаре. Сейчас он выписал из больницы, с ним все хорошо.