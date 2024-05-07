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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

На реке Тобол свирепствует паводок, а в Тюмени продают черешню за 10 тысяч рублей

На реке Тобол свирепствует паводок, а в Тюмени продают черешню за 10 тысяч рублей

7 мая 2024, 13:05
Фото: 1MI
Дайджест событий за 7 мая в Тюменской области
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Тюменцы продолжают страдать от паводка

В Тюменской области паводок продолжает угрожать населенным пунктам, несмотря на то, что за сутки снизился уровень Ишима в районе одноименного города и Абатского района.

В данный момент в Абатском районе, который накрыла большая вода, ведутся работы по ликвидации последствий. На месте работают 35 человек, которые помогают местным жителям, спасают животных и эвакуируют маломобильных граждан.

В Ильинке Казанского района уровень снизился на 6 сантиметров — до 811 сантиметров выше нуля поста. В реке Тобол рост продолжается — за последние 24 часа в районе города Ялуторовск уровень воды в реке поднялся на 17 сантиметров — до 667 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 850 сантиметров.

А в Уватском районе тем временем в разрушении дамб обвиняют рыбаков. Рыбаки проезжают по дамбе в Увате на автомобилях. Местным жителям напомнили, что проезд по сооружению запрещен. Сейчас в тех местах, где проезжали автомобили, проводится укрепление, сообщил глава района Вячеслав Елизаров.

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Камеры видеонаблюдения в школьном туалете

Видеокамеры в туалете тюменской школы №67/1 заметили родители учащихся и возмутились данным фактом.

В учебном заведении МАОУ СОШ № 67/1 в туалете для девочек были поставлены камеры видеонаблюдения — напротив кабинок. Видео с камер транслируется на монитор охраннику. Дети теперь боятся ходить в школьный туалет», — сообщила тюменка в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте.

Возмущения женщины поддержали подписчики сообщества, отметив, что это незаконно. Но часть комментаторов все же решили, что решение администрации школы правильное и способно повысить уровень безопасности в школе. В самом учебном заведении информацию пока никак не прокомментировали.

Камеры видеонаблюдения установили в туалете тюменской школы. Для чего?
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Рука токаря в станке

В Тюмени сотрудник ООО ПКФ «АтлантАвто» получил распоряжение изготовить болт. В результате несчастного случая он лишился фаланг двух пальцев — его руку в перчатке закрутило токарным станком, рассказали в госинспекции труда.

Причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производственных работ. Руководство компании привлекли к административной ответственности за ненадлежащую организацию безопасности труда.

Руку токаря закрутило станком в мастерской в Тюмени
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Черешня по цене крыла самолета

Первый урожай ягод в областной столице можно приобрести по внушительному прайсу.

Так, к примеру, первую черешню на местном рынке предлагают купить за 10 тысяч рублей. Получается, что за порцию в 100 граммов придется выложить тысячу рублей.

К слову, в сетевых магазинах Тюмени черешня пока не появилась, зато есть свежая клубника, за которую тоже просят немало. За 200 граммов ягод придется заплатить от 140 до 350 рублей.

В Тюмени первую черешню продают за 10 тысяч рублей
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Первый укус гадюки за сезон

В Тюменской области проснулись змеи. Чаще всего жители могут встретить гадюк, ужей и медянок. В апреле в ОКБ №2 обратился тюменец, которого ужалила гадюка. Он успел обратиться вовремя и получил лечение в стационаре. Сейчас он выписал из больницы, с ним все хорошо.

Врачи советуют при укусе змеи сделать сухую повязку, выпить антигистаминное и обратиться к врачу.

В Тюмени зафиксировали первый укус ядовитой змеи в этом году
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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Школа#Итоги дня#Производственные травмы#Змеи#Паводок#Черешня#Итоги
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