«Каким боком вы в рейтинге?»: жители Тюмени и Екатеринбурга спорят, чей город лучше

Жители Тюмени и Екатеринбурга спорят, чей город лучше

В рейтинге городов с высоким качеством жизни Тюмень заняла 13 место, а Екатеринбург расположился на 8 строчке. Пользователи соцсетей решили поделиться своим мнением о городах, но оно было далеко от положительного.