«Каким боком вы в рейтинге?»: жители Тюмени и Екатеринбурга спорят, чей город лучше

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Лидерами рейтинга городов с высоким качеством жизни стали Грозный, Москва и Сочи. В топ-15 также вошли Екатеринбург и Тюмень, их жители решили поспорить, чей город лучше.
«Новороссийск, Екатеринбург и Сочи каким боком туда попали, еще и Тюмень обогнали? Екатеринбург — грязный город без дорог, без социалки, без общественного транспорта, без дворников, в школах и садиках ужас, в сравнении с Тюменью — обнять и плакать», — поделилась мнением в комментариях под постом в Телеграм-канале «Нашего города» Елена.
С ней согласились другие жители Тюмени, но на защиту своего города встала уроженка Екатеринбурга.
«Я как уроженка Екатеринбурга могу то же самое сказать про Тюмень. Чистый только центр. Но его и почистить не трудно — две улицы и центр закончился. Ещё добавить, что в Тюмени ничего нет. Город создаёт только видимость наполненности, а на деле как был деревней, так и остался», — высказалась комментаторша с ником Malenky Josh.
Елена тут же нашла ответ. Оказалось, что у нее есть свои субъективные причины, чтобы негативно высказаться о Екатеринбурге.
«Я сама из Екатеринбурга, он не сравним по уровню комфорта для простых жителей. Транспорт ходит прекрасно в Тюмени, в поликлиниках вполне реально получить помощь по ОМС, снег чистят по всему городу, а не только на площади, как в Екатеринбурге. Точечной застройки минимум, исторические здания сохраняют и ремонтируют, в Екатеринбурге уже ничего не осталось от них. В школах у учителей зарплата совсем другая и учителя в школах есть, а не как в Екатеринбурге — дикая нехватка кадров», — пояснила Елена.
Ее оппонент с ником Malenky Josh объяснила, что живет в Тюмени, но полюбить город так и не смогла.
«Это вечный конфликт. Я мужа всеми силами уговариваю переехать в Екатеринбург, с жизнью в Тюмени так и не смирилась. Она мне кажется унылой», — поделилась женщина.
Тем временем, Елена продолжила добивать екатеринбурженку своими доводами.
«Тюмень не идеальна. Но чистят ее намного лучше того же Екатеринбурга. В разы. И мусора столько никогда я не видела в Тюмени. И транспорт в Екатеринбурге в принципе никуда не ходит уже. Ну никак не может быть Екатеринбург по уровню и комфорту выше Тюмени», — настаивает на своей правоте Елена.
Напоследок Елена напомнила о непрерывной убыли населения в Екатеринбурге. На ее высказывание Malenky Josh отвечать не стала. Возможно, это можно считать небольшой интернет-победой Тюмени над Екатеринбургом.
Ранее «Наш город» писал, что Тюмень обошла Санкт-Петербург и Сочи по доходности инвестиций в недвижимость. В топ-100 Тюмень заняла 78 место.