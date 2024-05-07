Будущее экономики РФ обсудят в рамках дня национальных приоритетов

Планируется также проведение двух отраслевых панелей на темы «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: перспективы на 2024 год». В мероприятиях ожидается участие заместителя министра экономического развития России Мурата Керефова, директора департамента производительности труда Минэкономразвития России Александра Молодцова, гендиректора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона, а также представителей государственных корпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых кругов и региональных органов власти. Участникам предстоит обсуждение совместной деятельности правительства, бизнеса и регионов, направленной на улучшение инвестиционного климата и реализацию Регионального инвестиционного стандарта, включая механизмы обратной связи с бизнесом. Предполагается также подведение итогов национального проекта «Производительность труда».