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Будущее экономики РФ обсудят в рамках дня национальных приоритетов

Будущее экономики РФ обсудят в рамках дня национальных приоритетов

7 мая 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
На международной выставке-форуме «Россия» запланирован день национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика», который запланирован на 8 мая.

Организаторы ожидают, что это мероприятие позволит провести обсуждение перспектив развития различных отраслей экономики и установить взаимодействие между деловыми кругами и властью, пишет РИА «Новости».

В качестве ключевого события национального дня подготовлена пленарная сессия «Эффективная и конкурентная экономика». Предполагается, что в рамках сессии выступят первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития России Максим Решетников, заммэра Москвы Мария Багреева, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

В повестке дня заявлены вопросы экономики, производительности труда, вклада федеральной и региональной власти в улучшение инвестиционного климата, поддержки малого и среднего бизнеса, влияния финсектора на стимулирование инвестиций и снятия транспортных ограничений в целях развития логистического суверенитета страны.

Планируется также проведение двух отраслевых панелей на темы «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: перспективы на 2024 год». В мероприятиях ожидается участие заместителя министра экономического развития России Мурата Керефова, директора департамента производительности труда Минэкономразвития России Александра Молодцова, гендиректора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона, а также представителей государственных корпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых кругов и региональных органов власти. Участникам предстоит обсуждение совместной деятельности правительства, бизнеса и регионов, направленной на улучшение инвестиционного климата и реализацию Регионального инвестиционного стандарта, включая механизмы обратной связи с бизнесом. Предполагается также подведение итогов национального проекта «Производительность труда».

#Общество
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