Водитель легковушки протаранил обелиск и сбежал с места ДТП в Тобольском районе

ДТП произошло 5 мая около трех часов ночи на территории Обелиска Славы в селе Байкалово Тобольского района. Неустановленный автомобилист за рулем «ВАЗ 2110» влетел в обелиск, после чего сбежал с места аварии, оставив свой автомобиль.