Водитель легковушки протаранил обелиск и сбежал с места ДТП в Тобольском районе

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
ДТП произошло 5 мая около трех часов ночи на территории Обелиска Славы в селе Байкалово Тобольского района. Неустановленный автомобилист за рулем «ВАЗ 2110» влетел в обелиск, после чего сбежал с места аварии, оставив свой автомобиль.
Водителя ищут сотрудники ГИБДД. Очевидцев происшествия просят обращаться в отдел Госавтоинспекции Тобольска по адресу: Тобольск, 7 микрорайон, строение 73, кабинет 16, либо по телефонам: 25-23-70 или 25-54-66.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области 16-летний подросток на мотоцикле столкнулся с внедорожником. Юный мотоциклист получил травмы.