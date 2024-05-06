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В Тюменской области водитель легкового автомобиля протаранил обелиск и сбежал

Водитель легковушки протаранил обелиск и сбежал с места ДТП в Тобольском районе

6 мая 2024, 06:20
Фото: Госавтоинспекция Тобольска

В Тюменской области водитель легкового автомобиля протаранил обелиск и сбежал

Автомобилист бросил свою машину возле обелиска. Сейчас его ищет Госавтоинспекция.
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ДТП

ДТП произошло 5 мая около трех часов ночи на территории Обелиска Славы в селе Байкалово Тобольского района. Неустановленный автомобилист за рулем «ВАЗ 2110» влетел в обелиск, после чего сбежал с места аварии, оставив свой автомобиль.

Водителя ищут сотрудники ГИБДД. Очевидцев происшествия просят обращаться в отдел Госавтоинспекции Тобольска по адресу: Тобольск, 7 микрорайон, строение 73, кабинет 16, либо по телефонам: 25-23-70 или 25-54-66.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области 16-летний подросток на мотоцикле столкнулся с внедорожником. Юный мотоциклист получил травмы.

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