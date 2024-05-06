УСТЭК газифицирует в Тюмени 216 объектов частного сектора в 2024 году

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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В рамках программы социальной газификации технологическое присоединение к сетям газораспределения осуществляется до границы земельного участка без привлечения средств заявителя. Подключение к сетям газораспределения внутри границ участка и установка внутридомового газового оборудования (котла и газовой плиты) происходит уже за счет средств потребителя. Однако, чтобы проект реализовался активнее, администрация Тюмени назначила дополнительную субсидию для жителей города на приобретение необходимого газового оборудования. Максимальный размер выплаты составляет 130 000 рублей. В большинстве случаев эта сумма позволяет покрыть все расходы собственников по подключению к газу.
Перевод частных домов на газ необходим, чтобы УСТЭК смог провести работу по выводу из эксплуатации тепловых сетей. Тепловые сети частного сектора были проложены в начале 90-х годов без соблюдения технических норм и правил, долгое время не обслуживались, после чего были признаны бесхозяйными и в изношенном состоянии переданы на обслуживание УСТЭК, — рассказал главный инженер УСТЭК Николай Бяков.
Общая протяженность тепловых сетей, которые необходимо вывести из эксплуатации, составляет 43,8 км. Несмотря на относительно небольшую протяженность, их повреждаемость очень высокая — около 20% от общего объема тепловых сетей города.
Таким образом, небольшая часть в системе теплоснабжения дает самую высокую повреждаемость. В том числе для устранения повреждений на тепловых сетях задействовано, как правило, 30% рабочего персонала, а это огромные человеческие ресурсы и временные затраты. При переводе домов частного сектора на газ снизится риск возникновения неконтролируемых повреждений, затоплений и массовых отключений, а значит, и вероятность несчастных случаев — порчи имущества или получения ожога, — добавил Николай Бяков.
В Тюмени проведением газа в дома занимается управляющая организация АО «Газпром газораспределение Север». Горожане могут напрямую обращаться в офис компании с заявкой на подключение к сетям газораспределения. Учитывая то, что программа газификации действует не первый год (за это время только 178 жителей из запланированных 1381 перешли на газ), УСТЭК готов упростить процедуру газификации и провести все необходимые действия без участия заявителя. Раньше тюменцам приходилось тратить много времени на подачу документов, заключение договора, проведение работ по техническому присоединению и приемке оборудования. Для повышения клиентоориентированности в УСТЭК появится специалист, который будет полностью сопровождать сделку по переводу на голубое топливо. От жителей потребуется лишь согласие на проведение необходимых работ.
Перевод на газ нужен не только жителям частного сектора. Из-за высокой повреждаемости и частых отключений теплоснабжения страдает весь город. В течение года на тепловых сетях частного сектора фиксируется в среднем 1116 технологических дефектов. Даже если у кого-то из жителей частного сектора уже подключен газ, повреждения происходят у соседей, которые по каким-либо причинам от участия в программе отказались. При возникновении инцидентов собственники домов терпят серьезные убытки: повреждаются дома и многолетние насаждения. Сети частного сектора не способны выдерживать высокие параметры теплоносителя, а система теплоснабжения устроена так, что нет возможности перераспределять тепловую нагрузку. Решить проблему можно только полностью демонтировав тепловую сеть. Сделать это невозможно, пока жители подключены к централизованной системе теплоснабжения.
Отметим, работу УСТЭК очень усложняет отказ собственников в получении или игнорирование уведомлений о необходимости вывода тепловых сетей из эксплуатации. Тюменцам стоит понимать, что реализация мероприятий по программе газификации позволит не только снизить количество повреждений на тепловых сетях на 800 единиц в год, но и минимизировать неэффективное теплопотребление. Высвободившийся трудовой ресурс позволит оперативнее реагировать и устранять возникающие на теплосетевом оборудовании инциденты, а значит, еще больше повышать качество услуг для населения.