УСТЭК газифицирует в Тюмени 216 объектов частного сектора в 2024 году

В Тюмени проведением газа в дома занимается управляющая организация АО «Газпром газораспределение Север». Горожане могут напрямую обращаться в офис компании с заявкой на подключение к сетям газораспределения. Учитывая то, что программа газификации действует не первый год (за это время только 178 жителей из запланированных 1381 перешли на газ), УСТЭК готов упростить процедуру газификации и провести все необходимые действия без участия заявителя. Раньше тюменцам приходилось тратить много времени на подачу документов, заключение договора, проведение работ по техническому присоединению и приемке оборудования. Для повышения клиентоориентированности в УСТЭК появится специалист, который будет полностью сопровождать сделку по переводу на голубое топливо. От жителей потребуется лишь согласие на проведение необходимых работ.