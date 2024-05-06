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Published Сегодня, 15:39

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Тюменцы хвастаются первым уловом сморчков. ФОТО

6 мая 2024, 15:39
Тюменские грибники открыли сезон первыми корзинками сморчков. Весенние грибы, по словам любителей тихой охоты, переполнили леса после недавних осадков, повышенной влажности.

Тюменские грибники открыли сезон первыми корзинками сморчков. Весенние грибы, по словам любителей тихой охоты, переполнили леса после недавних осадков, повышенной влажности.

Наиболее урожайными оказались опушки у Велижанского, Московского и Ирбитского тракта.

Также, много грибов тюменцам удалось найти в окрестностях деревень Криводаново и Леваши.

Жители делятся своими находками в социальных сетях.

Фото: ЧС Тюмень

Такую находку обнаружил еще один тюменец сегодня:

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

«На жарёху насобирал и сезон открыл!», — пишет подписчик в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области».

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
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#Нигина Азамова#Общество#Тюменцы#Грибы
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