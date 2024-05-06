Тюменцы хвастаются первым уловом сморчков. ФОТО

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Тюменские грибники открыли сезон первыми корзинками сморчков. Весенние грибы, по словам любителей тихой охоты, переполнили леса после недавних осадков, повышенной влажности.
Наиболее урожайными оказались опушки у Велижанского, Московского и Ирбитского тракта.
Также, много грибов тюменцам удалось найти в окрестностях деревень Криводаново и Леваши.
Жители делятся своими находками в социальных сетях.
Такую находку обнаружил еще один тюменец сегодня:
«На жарёху насобирал и сезон открыл!», — пишет подписчик в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области».