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Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Уровень Ишима в районе села Абатское за сутки снизился на 11 см

Рост уровня Ишима замедлился. Вода теперь интенсивно прибывает в Тоболе и Иртыше

6 мая 2024, 03:55
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень Ишима в районе села Абатское за сутки снизился на 11 см

Рост уровня воды в Ишиме в районе села Викулово замедлился — за последние он увеличился на 2 сантиметра, до 11,68 метра. По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, в районе села Абатское, города Ишим и в Казанском районе вода продолжает убывать.

За последние сутки в районе города Ишим уровень воды в реке снизился на 19 сантиметров — до 991 сантиметра. В Абатском районе вода в Ишиме убыла на 11 сантиметров — до 12,23 метра, в Ильинке Казанского района — на 5 сантиметров, до 815 сантиметров выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе рост уровня продолжается. В Ялуторовске уровень воды увеличился на 11 сантиметров — до 650 сантиметров выше нуля поста, в Иевлево (Ярковский район) — на 12 сантиметров до отметки 580 сантиметров выше нулевой отметки. На гидропосту в селе Упорово уровень Тобола поднялся на 2 сантиметра — до 876 сантиметров выше нуля поста.

Также отмечен рост уровня Иртыша. За последние сутки в районе Тобольска уровень поднялся на 10 сантиметров — до 555 сантиметров выше нуля поста, в районе Увата — на 12 сантиметров, до 955 сантиметров выше нулевой отметки.

В тюменской реке Тура уровень воды поднялся на 4 сантиметра и достиг отметки 467 сантиметров выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковском городском округе из-за подъема в реке Ук, притока Тобола, подтопило дороги до сел Новолыбаево, Сунгурово и деревни Комарова.

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