Рост уровня Ишима замедлился. Вода теперь интенсивно прибывает в Тоболе и Иртыше

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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За последние сутки в районе города Ишим уровень воды в реке снизился на 19 сантиметров — до 991 сантиметра. В Абатском районе вода в Ишиме убыла на 11 сантиметров — до 12,23 метра, в Ильинке Казанского района — на 5 сантиметров, до 815 сантиметров выше нуля поста.
В Тоболе рост уровня продолжается. В Ялуторовске уровень воды увеличился на 11 сантиметров — до 650 сантиметров выше нуля поста, в Иевлево (Ярковский район) — на 12 сантиметров до отметки 580 сантиметров выше нулевой отметки. На гидропосту в селе Упорово уровень Тобола поднялся на 2 сантиметра — до 876 сантиметров выше нуля поста.
Также отмечен рост уровня Иртыша. За последние сутки в районе Тобольска уровень поднялся на 10 сантиметров — до 555 сантиметров выше нуля поста, в районе Увата — на 12 сантиметров, до 955 сантиметров выше нулевой отметки.
В тюменской реке Тура уровень воды поднялся на 4 сантиметра и достиг отметки 467 сантиметров выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковском городском округе из-за подъема в реке Ук, притока Тобола, подтопило дороги до сел Новолыбаево, Сунгурово и деревни Комарова.