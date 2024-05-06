Рост уровня Ишима замедлился. Вода теперь интенсивно прибывает в Тоболе и Иртыше

За последние сутки в районе города Ишим уровень воды в реке снизился на 19 сантиметров — до 991 сантиметра. В Абатском районе вода в Ишиме убыла на 11 сантиметров — до 12,23 метра, в Ильинке Казанского района — на 5 сантиметров, до 815 сантиметров выше нуля поста.