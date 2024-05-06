Подросток на мотоцикле влетел во внедорожник на тюменской трассе

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Предварительно установлено, что 16-летний подросток на мотоцикле «Мотоланд ХЛ 250» выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество «Митсубиси», который двигался по главной дороге.
Подросток получил травмы и был госпитализирован, прав на управление мотоциклом у него нет. Водитель и пассажир иномарки не пострадали. Мама юного бесправника рассказала, что ее сын взял мотоцикл без спроса.
Другое ДТП с подростком на байке произошло в конце апреля в Тюменском районе. 17-летнего парня сбила машина, из-за чего он оказался под колесами другого автомобиля. Подросток скончался по пути в больницу.
Ранее «Наш город» сообщал, что на дороге Аромашево — Вагай пьяный водитель вылетел в кювет и перевернулся. Мужчина четыре раза привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.