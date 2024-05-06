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В Тюменской области подросток-мотоциклист столкнулся с внедорожником

Подросток на мотоцикле влетел во внедорожник на тюменской трассе

6 мая 2024, 05:57
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области подросток-мотоциклист столкнулся с внедорожником

ДТП произошло 4 мая на 22 километре автодороги Ишим — Викулово. Подросток получил травмы.
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ДТП

Предварительно установлено, что 16-летний подросток на мотоцикле «Мотоланд ХЛ 250» выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество «Митсубиси», который двигался по главной дороге.

Подросток получил травмы и был госпитализирован, прав на управление мотоциклом у него нет. Водитель и пассажир иномарки не пострадали. Мама юного бесправника рассказала, что ее сын взял мотоцикл без спроса.

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Другое ДТП с подростком на байке произошло в конце апреля в Тюменском районе. 17-летнего парня сбила машина, из-за чего он оказался под колесами другого автомобиля. Подросток скончался по пути в больницу.

Ранее «Наш город» сообщал, что на дороге Аромашево — Вагай пьяный водитель вылетел в кювет и перевернулся. Мужчина четыре раза привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Аварии#Мотоциклы#Подросток
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