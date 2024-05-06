На месте снесенного долгостроя на Герцена может появиться высотка

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
Горожане опасаются, что место долгостроя на Герцена-Камышинской займет новый жилой комплекс с многоэтажками.
«Я не хочу в эту могилу снова забираться. Больше 20 лет назад я бегала по всему городу, мне нужна была светлая квартира. Нашла эту. В итоге нам поставили прямо перед окнами этот долгострой на Герцена, до самого неба. Мы смотрели на это чудовище больше 15 лет», — сетует тюменка Юлия.
Женщина вспоминает, что 20 лет назад, когда начало строительство высотки, инициативная группа обращалась в администрацию города и области, прокуратуру, ФСБ с требованием остановить строительства многоэтажки, которая в итоге стала самым печальным долгостроем. Сегодня всё повторяется.
«Мы провели опрос среди местных жителей — выяснили, что они хотели бы видеть на месте снесенного долгостроя. Проголосовали более тысячи человек. 57% людей хотели бы здесь новый сквер или корпус гимназии», — сообщила Юлия 72.RU.
По мнению тюменцев, если на месте снесенного долгостроя возведут новую высотку, то данный район города станет местом дорожных заторов. Кроме того, стоящие рядом дома вновь останутся без солнечного света.
По данным администрации Тюмени, в настоящее время информации о застройке нет — решение будут принимать с учетом генерального плана. Согласно документу земельный участок на Герцена — Камышинской обозначен как зона застройки жилыми домами.
Недострой на Герцена — Камышинской признали самовольной постройкой в 2019 году. Компанию-застройщика обязали снести недострой в течение года. Так как требование исполнено не было, администрация города заключила договор на демонтаж высоки с фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс» из Свердловской области. Снос здания должны были выполнить до июня 2022 года, позже сроки сдвинули на год. Однако в марте прошлого года договор с «ТехЭнергоРесурс» расторгнут — контракт заключили с ООО «Градстрой».