На месте снесенного долгостроя на Герцена может появиться высотка

Недострой на Герцена — Камышинской признали самовольной постройкой в 2019 году. Компанию-застройщика обязали снести недострой в течение года. Так как требование исполнено не было, администрация города заключила договор на демонтаж высоки с фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс» из Свердловской области. Снос здания должны были выполнить до июня 2022 года, позже сроки сдвинули на год. Однако в марте прошлого года договор с «ТехЭнергоРесурс» расторгнут — контракт заключили с ООО «Градстрой».