Крупнейшие ресторанные сети Тюмени отчитались о многомиллионной выручке

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Ресторанным холдингом «МаксиМ» владеет Лариса Невидайло, в компанию которой входят более 30 заведений и служба кейтеринга. Выручка ресторанной сети за 2023 год составила более 1.4 миллиарда рублей, что на 659 миллионов больше, по сравнению с 2022 годом, пишет РБК Тюмень.
Чистая прибыль сети составила 25.7 миллиона рублей — на 4.5 миллиона больше. Наибольший доход принес проект «Сыроварня» — 49 миллионов рублей, самым убыточным стало ООО «ТРЕСТ», которое ушло в минус на 35.2 миллиона.
Ресторанный холдинг Sobolev Rest, который насчитывает более 30 ресторанов и 5 пивоваренных площадок, принадлежит предпринимателю Александру Соболеву. За 2023 год выручка сети составила 884 миллиона рублей — на 275 миллионов больше, по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль выросла в три раза — с 22.4 миллиона до 68.1 миллиона.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская ресторанная сеть «МаксиМ» откроет в Сочи корейский ресторан. Заведение начнет работать с 1 июля.