Крупнейшие ресторанные сети Тюмени отчитались о многомиллионной выручке

Ресторанный холдинг Sobolev Rest, который насчитывает более 30 ресторанов и 5 пивоваренных площадок, принадлежит предпринимателю Александру Соболеву. За 2023 год выручка сети составила 884 миллиона рублей — на 275 миллионов больше, по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль выросла в три раза — с 22.4 миллиона до 68.1 миллиона.