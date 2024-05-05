В Тюменской области усилили работу по борьбе с пьяным вождением

В этом году от управления транспортом отстранены более полутора тысяч нетрезвых водителей, каждый десятый из них — повторно. Водители, повторно севшие за руль под воздействием алкоголя или наркотиков, подлежат уголовной ответственности, их транспорт конфискуется.