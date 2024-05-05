В Тюменской области усилили работу по борьбе с пьяным вождением

Posted 5 мая, 12:36
Published 5 мая, 12:36
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
За четыре месяца этого года в Тюменской области с участием водителей, которые сели за руль, употребив алкоголь произошло 40 ДТП, в результате которых погибли четыре человека и 55 получили ранения.
Сотрудники Госавтоинспекции организуют «точечные» рейды по выявлению пьяных за рулем, проводят «сплошные проверки» водителей на трезвость, работают во взаимодействии с местными администрациями и населением.
В этом году от управления транспортом отстранены более полутора тысяч нетрезвых водителей, каждый десятый из них — повторно. Водители, повторно севшие за руль под воздействием алкоголя или наркотиков, подлежат уголовной ответственности, их транспорт конфискуется.