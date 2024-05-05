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Posted 5 мая, 12:36

Published 5 мая, 12:36

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Тюменской области усилили работу по борьбе с пьяным вождением

В Тюменской области усилили работу по борьбе с пьяным вождением

5 мая 2024, 12:36
Фото: 1MI
Согласно статистике, в мае и июне происходит наибольшее число «пьяных» ДТП. Поэтому в Тюменской области с наступлением тепла инспекторы ГИБДД активизировали работу по выявлению водителей в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За четыре месяца этого года в Тюменской области с участием водителей, которые сели за руль, употребив алкоголь произошло 40 ДТП, в результате которых погибли четыре человека и 55 получили ранения.

Сотрудники Госавтоинспекции организуют «точечные» рейды по выявлению пьяных за рулем, проводят «сплошные проверки» водителей на трезвость, работают во взаимодействии с местными администрациями и населением.

В этом году от управления транспортом отстранены более полутора тысяч нетрезвых водителей, каждый десятый из них — повторно. Водители, повторно севшие за руль под воздействием алкоголя или наркотиков, подлежат уголовной ответственности, их транспорт конфискуется.

#Общество
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