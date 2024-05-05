СМИ: Рамиль Шамсутдинов снова совершил массовое убийство военных, но уже на СВО

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
В телеграм-каналах и пабликах распространяется новость о том, что Рамиль поссорился с сослуживцами на СВО, направил оружие в упор и расстрелял оппонентов. Все это на видео снял солдат, которому удалось спастись.
Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев прокомментировал слухи. По его словам, заключенный, который отбывает наказание в тюменской колонии, действительно пытался попасть на СВО, но ему так и не удалось отправится на линию соприкосновения. Правозащитник назвал распространяющуюся новость фейком и заявил, что Рамиль находится в колонии №2 в Тюмени, видится с родственниками. Скоро у осужденного день рождения, и к нему на длительное свидание приедут отец и братья.
В прошлом году СМИ активно писали о том, что Рамиль Шамсутдинов хочет заключить контракт с ЧВК и отправиться на спецоперацию. Почему ему так это и не удалось — не уточняется.
Напомним, что в 2019 году Рамиль Шамсутдинов, проходя срочную службу под Читой, открыл огонь по сослуживцам после возвращения с караула. Погибли 8 человек, двое раненных выжили. Срочник из Тюменской области получил 24,5 года лишения свободы.