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СМИ: Рамиль Шамсутдинов снова совершил массовое убийство военных, но уже на СВО

СМИ: Рамиль Шамсутдинов снова совершил массовое убийство военных, но уже на СВО

5 мая 2024, 06:58
Фото: 1MI
В сети появилась информация о том, что Рамиль Шамсутдинов, который в 2019 году расстрелял восьмерых сослуживцев в армии, отправился из колонии на СВО. Там он, по информации ряда СМИ, снова совершил массовое убийство военных.

В телеграм-каналах и пабликах распространяется новость о том, что Рамиль поссорился с сослуживцами на СВО, направил оружие в упор и расстрелял оппонентов. Все это на видео снял солдат, которому удалось спастись.

Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев прокомментировал слухи. По его словам, заключенный, который отбывает наказание в тюменской колонии, действительно пытался попасть на СВО, но ему так и не удалось отправится на линию соприкосновения. Правозащитник назвал распространяющуюся новость фейком и заявил, что Рамиль находится в колонии №2 в Тюмени, видится с родственниками. Скоро у осужденного день рождения, и к нему на длительное свидание приедут отец и братья.

В прошлом году СМИ активно писали о том, что Рамиль Шамсутдинов хочет заключить контракт с ЧВК и отправиться на спецоперацию. Почему ему так это и не удалось — не уточняется.

Напомним, что в 2019 году Рамиль Шамсутдинов, проходя срочную службу под Читой, открыл огонь по сослуживцам после возвращения с караула. Погибли 8 человек, двое раненных выжили. Срочник из Тюменской области получил 24,5 года лишения свободы.

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#Нигина Азамова#Тюменская область#СВО#Колония
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