СМИ: Рамиль Шамсутдинов снова совершил массовое убийство военных, но уже на СВО

Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев прокомментировал слухи. По его словам, заключенный, который отбывает наказание в тюменской колонии, действительно пытался попасть на СВО, но ему так и не удалось отправится на линию соприкосновения. Правозащитник назвал распространяющуюся новость фейком и заявил, что Рамиль находится в колонии №2 в Тюмени, видится с родственниками. Скоро у осужденного день рождения, и к нему на длительное свидание приедут отец и братья.