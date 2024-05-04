С начала сезона в Тюменской области погибли уже два мотоциклиста

В апреле этого года в Тюменской области с участием мотоциклистов произошло 14 ДТП, в результате которых два человека погибли и 12 получили ранения. Большая часть аварий с мототранспортом случились в областном центре, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Госавтоинспекции считают, что после зимнего перерыва водителям автомобилей и самим байкерам нужно привыкнуть друг к другу и дорожным условиям. Основной причиной ДТП с мотоциклистами стало несоблюдение правил очередности проезда и неправильный выбор скорости и дистанции. Четыре ДТП совершили водители, не имеющие права управления мототехникой, в двух случаях мотоциклисты были в состоянии опьянения, один лишен права управления транспортом. «Госавтоинспекция контролирует соблюдение ПДД мотоциклистами в регионе. Отдельно в этом направлении работает мотовзвод полка ДПС, который несет службу в областном центре и Тюменском районе», — пояснил начальник областного главака Госавтоинспекции Андрей Миллер. Инспекторы ГИБДД призывают всех участников движения к внимательности и осторожности.