С начала сезона в Тюменской области погибли уже два мотоциклиста

Posted 4 мая, 13:03
Published 4 мая, 13:03
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В Госавтоинспекции считают, что после зимнего перерыва водителям автомобилей и самим байкерам нужно привыкнуть друг к другу и дорожным условиям.
Основной причиной ДТП с мотоциклистами стало несоблюдение правил очередности проезда и неправильный выбор скорости и дистанции. Четыре ДТП совершили водители, не имеющие права управления мототехникой, в двух случаях мотоциклисты были в состоянии опьянения, один лишен права управления транспортом.
«Госавтоинспекция контролирует соблюдение ПДД мотоциклистами в регионе. Отдельно в этом направлении работает мотовзвод полка ДПС, который несет службу в областном центре и Тюменском районе», — пояснил начальник областного главака Госавтоинспекции Андрей Миллер.
Инспекторы ГИБДД призывают всех участников движения к внимательности и осторожности.