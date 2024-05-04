Рекорд пока не установлен: уровень в Ишиме в районе Викулово продолжит расти

Уровень воды в Ишиме продолжает расти

Рост уровня воды в реке Ишим в районе села Викулово продолжится на протяжении ближайших дней. В настоящее время река интенсивно прибывает — за последние сутки уровень поднялся на 12 сантиметров до 11,63 метра, но это еще не рекорд.

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