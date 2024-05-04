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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

Уровень воды в Ишиме продолжает расти

Рекорд пока не установлен: уровень в Ишиме в районе Викулово продолжит расти

4 мая 2024, 07:48
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень воды в Ишиме продолжает расти

Рост уровня воды в реке Ишим в районе села Викулово продолжится на протяжении ближайших дней. В настоящее время река интенсивно прибывает — за последние сутки уровень поднялся на 12 сантиметров до 11,63 метра, но это еще не рекорд.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, из-за интенсивного рост дамбы испытывают большую нагрузку, поэтому сейчас главная задача — патрулирование, своевременное выявление и устранение возможных протечек.

Видео: тг-канал Александр Моор
«В Викуловском районе во всех отрезанных паводком населенных пунктах находятся сотрудники полиции. Обеспечены меры пожарной безопасности, организованы лодочные переправы для перевозки людей в села, доставки продуктов и медикаментов. По моему поручению в населенные пункты, из которых поступали обращения жителей, в частности деревни Тюлешев Бор, выехал глава Викуловского района Андрей Лотов. На месте ответы на все вопросы были найдены», — отметил Моор.

Отметим, с просьбой о помощи к губернатору жители деревни Тюлешев Бор обратились 2 мая.

«Мы тонем. В соседней деревне Заборка прорвало дамбу и деревня полностью находится в воде. В этом году воды больше, чем было в 2017 году. Мы сами, своими силами пытаемся хоть как-то защитить наши дома. В деревне в основном живут пенсионеры. Работаем сутками», — сообщали селяне.
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области


По данным СМИ, в глубинку Викуловского района оперативно прибыли сотрудники МЧС — начали таскать мешки с песком, укрепляя насыпь. 10 человек осталось дежурить в деревне, их разместили в местном клубе.

Выше по течению реки Ишим идет устойчивое небольшое снижение уровня воды — в Казанском районе, в районе города Ишим. Также минус зафиксирован в Абатском районе.

«Будем надеяться, что максимум там пройден. И в дальнейшем уровень продолжит снижаться. Но по-прежнему особое внимание уделяем федеральной трассе Тюмень — Омск. В ишимской зоне идут дожди, дует очень сильный ветер, который поднимает волну и срывает пленку. Сотрудники МЧС круглосуточно восстанавливают защиту земляных насыпей», — отметил губернатор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе из-за сильного ветра начался шторм — ветер поднимает большие волны, вследствие которых на дабу и временные насыпи создается огромная нагрузка.

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