На содержание тюменских чиновников потратили более 1 миллиарда рублей из бюджета

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В документе отмечено, что на содержание администрации города расходы составили 452,2 миллиона рублей, департамента имущественных отношений — 154,3 миллиона, департамента финансовой и налоговой политики — 114,8 миллиона рублей.
На городскую думу потратили 110,1 миллиона рублей, Счетную палату города — 62,3 миллиона. Расходы на управы Тюмени составили: Ленинского административного округа — 47,8 миллиона, Калининского округа — 47,7 миллиона, Центрального административного округа — 52,8 миллиона, Восточного административного округа — 44,1 миллиона рублей.
Еще более 709 миллионов рублей было потрачено на содержание муниципальных учреждений МКУ «Административно — хозяйственное управление» (248,2 миллиона рублей), МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» (263,9 миллиона рублей), МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство» (124,8 миллиона рублей), МКУ «Единый центр оперативного реагирования» (43,5 миллиона рублей), МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени» (28,5 миллиона рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени заработала в 2023 году на платных парковках около 87 миллионов рублей. За первые три месяца этого года в городскую казну поступило 24,7 миллиона рублей, что на 8 миллионов больше, чем годом ранее.