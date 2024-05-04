На содержание тюменских чиновников потратили более 1 миллиарда рублей из бюджета

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени заработала в 2023 году на платных парковках около 87 миллионов рублей. За первые три месяца этого года в городскую казну поступило 24,7 миллиона рублей, что на 8 миллионов больше, чем годом ранее.