Из-за аномального снегопада в Тюмени произошло несколько ДТП

В настоящее время на дорогах Тюмени обстановка спокойная. Небольшие пробки наблюдаются на улицах Профосюзная (на участке от Госпаровской до Тимофея Кармацкого) и Московском тракте в районе пересечения с Закалужской. Зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия — на Федюнинского в районе пересечения с Пермякова и Запольной в районе пересечения с Мориса Тореза.