Из-за аномального снегопада в Тюмени произошло несколько ДТП

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В Госавтоинспекции рекомендуют водителям соблюдать особую осторожность на дорогах и сбавить скорость. Тем, кто уже перешел за летнюю резину, временно стоит отложить поездки.
В настоящее время на дорогах Тюмени обстановка спокойная. Небольшие пробки наблюдаются на улицах Профосюзная (на участке от Госпаровской до Тимофея Кармацкого) и Московском тракте в районе пересечения с Закалужской. Зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия — на Федюнинского в районе пересечения с Пермякова и Запольной в районе пересечения с Мориса Тореза.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 12 часов выпало 50% месячной нормы осадков. Последствия снегопада ликвидируют в городе 260 единиц техники и более 560 рабочих.