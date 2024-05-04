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В Тюмени в ДТП из-за снегопада 3 мая пострадали 14 человек

Из-за аномального снегопада в Тюмени произошло несколько ДТП

4 мая 2024, 08:17
Фото: Типичная Тюмень

В Тюмени в ДТП из-за снегопада 3 мая пострадали 14 человек

Шесть дорожно-транспортных происшествий произошло накануне вечером на дорогах Тюмени из-за снегопада. В авариях травмы получили 14 человек, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
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ДТП

В Госавтоинспекции рекомендуют водителям соблюдать особую осторожность на дорогах и сбавить скорость. Тем, кто уже перешел за летнюю резину, временно стоит отложить поездки.

В настоящее время на дорогах Тюмени обстановка спокойная. Небольшие пробки наблюдаются на улицах Профосюзная (на участке от Госпаровской до Тимофея Кармацкого) и Московском тракте в районе пересечения с Закалужской. Зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия — на Федюнинского в районе пересечения с Пермякова и Запольной в районе пересечения с Мориса Тореза.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 12 часов выпало 50% месячной нормы осадков. Последствия снегопада ликвидируют в городе 260 единиц техники и более 560 рабочих.

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