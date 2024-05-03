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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Штормовой ветер до 22 м/с и снег: в выходные в Тюмени резко похолодает

3 мая 2024, 08:16
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам метеорологов, погода на юге региона ухудшится в субботу, 4 мая. Ожидаются дожди, мокрый снег, гололед. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 18 м/с.
Сюжет
Снег

Температура воздуха ночью опустится до -4…+1, в светлое время суток термометры покажут +5….+10, местами до +15. В воскресенье, 5 мая, существенно погода не поменяется — в ночные и утренние часы вероятны гололедные явление, дожди со снегом в течение дня, +2…+7 в дневные часы и до +1…-4 ночью, при прояснении до -9. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с с порывами до 20-22 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени в субботу 4 мая ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом во второй половине дня, ветер до 8-10 м/с. Максимальная температура воздуха составит +1…+3.

В воскресенье, 5 мая, день пройдет без осадков при переменной облачности и ветре до 12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 0…-1, днем покажут +2…+7.

Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в областной столице потеплеет лишь к концу следующей недели — 8 и 9 мая воздух прогреется до +14….+15. Правда, праздничный день 9 мая, а также последующие выходные дни ожидаются дождливыми.

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