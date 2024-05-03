Штормовой ветер до 22 м/с и снег: в выходные в Тюмени резко похолодает

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Температура воздуха ночью опустится до -4…+1, в светлое время суток термометры покажут +5….+10, местами до +15. В воскресенье, 5 мая, существенно погода не поменяется — в ночные и утренние часы вероятны гололедные явление, дожди со снегом в течение дня, +2…+7 в дневные часы и до +1…-4 ночью, при прояснении до -9. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с с порывами до 20-22 м/с.
В Тюмени в субботу 4 мая ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом во второй половине дня, ветер до 8-10 м/с. Максимальная температура воздуха составит +1…+3.
В воскресенье, 5 мая, день пройдет без осадков при переменной облачности и ветре до 12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 0…-1, днем покажут +2…+7.
Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в областной столице потеплеет лишь к концу следующей недели — 8 и 9 мая воздух прогреется до +14….+15. Правда, праздничный день 9 мая, а также последующие выходные дни ожидаются дождливыми.