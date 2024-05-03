Штормовой ветер до 22 м/с и снег: в выходные в Тюмени резко похолодает

Температура воздуха ночью опустится до -4…+1, в светлое время суток термометры покажут +5….+10, местами до +15. В воскресенье, 5 мая, существенно погода не поменяется — в ночные и утренние часы вероятны гололедные явление, дожди со снегом в течение дня, +2…+7 в дневные часы и до +1…-4 ночью, при прояснении до -9. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с с порывами до 20-22 м/с.