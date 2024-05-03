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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:20

Сбер профинансировал строительство жилого квартала в Тюмени на 6 млрд рублей

Сбер профинансировал строительство жилого квартала в Тюмени на 6 млрд рублей

3 мая 2024, 12:18
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KXDvb
Уральский банк Сбербанка предоставил компании «ЭНКО» 6 млрд рублей на строительство первой очереди нового жилого квартала по проекту комплексной застройки территории в Тюмени.

Компания «ЭНКО» строит жилой квартал «Беринг» в районе старой Лесобазы в границе улиц Камчатская — Западносибирская — Энтузиастов. Всего по проекту запланировано строительство трех очередей, в каждой из которых девелопер планирует возведение двух жилых корпусов переменной этажности — от 8 до 22 этажей. Застройщик обустроит во дворах игровые комплексы, спортивные площадки и зоны отдыха. Также в планах — масштабное озеленение дворов. Для обеспечения безопасности на территории установят круглосуточное наблюдение.

Площадь строящегося жилья превысит 55 тысяч квадратных метров, в новых домах первой очереди будет построено 1032 квартиры комфорт-класса. Сдача объектов запланирована на 4-й квартал 2025 года.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Тюменская область входит в число регионов, где наиболее активно реализуется механизм комплексного развития территорий. Из 19 проектов КРТ в области Сбер финансирует десять. Мы поддерживаем инициативы застройщиков, которые меняют города и создают новые условия для проживания. Компания «ЭНКО» — один из крупнейших тюменских девелоперов, который работает в регионе с подобными проектами. Уверен, что благодаря реализации комплексной застройки территории Тюмень заметно преобразится, а на месте старого и ветхого жилья появятся новые жилые кварталы с современной инфраструктурой.

Юлия Файзулина, коммерческий директор ГК «ЭНКО»:

Мы занялись реализацией жилого квартала «Беринг», чтобы по-новому раскрыть суть этого места и сформировать для будущих жителей района новую ценность проживания в комфортном жилье. Финансовая поддержка крупнейшего банка страны дает нам уверенность в том, что наш проект будет реализован точно в срок.
#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Тюмень#Застройщики#Финансирование#Сбербанк#Застройка#Инфраструктура#Ветхое жилье#Финансовая поддержка#Жилой квартал#Сбер
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