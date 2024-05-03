Сбер профинансировал строительство жилого квартала в Тюмени на 6 млрд рублей

Компания «ЭНКО» строит жилой квартал «Беринг» в районе старой Лесобазы в границе улиц Камчатская — Западносибирская — Энтузиастов. Всего по проекту запланировано строительство трех очередей, в каждой из которых девелопер планирует возведение двух жилых корпусов переменной этажности — от 8 до 22 этажей. Застройщик обустроит во дворах игровые комплексы, спортивные площадки и зоны отдыха. Также в планах — масштабное озеленение дворов. Для обеспечения безопасности на территории установят круглосуточное наблюдение.