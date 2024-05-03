Полицейские помогли экстренно эвакуироваться тюменцам из зон паводка

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Из-за разлива реки Ишим жители не могут выехать из деревни. Сделать это можно только на лодках или по сложной грунтовочной дороге. Полицейские на патрульных авто забрали пятерых детей и их родителей из Синицина и отвезли в ПВР.
Дети оттуда поедут на отдых в лагеря — путевки выделило Правительство Тюменской области.
Полицейские круглосуточно охраняют дома в Синицина, чтобы недопустить краж имущества.
Ранее «Наш город» сообщал, сколько домов затопило вода в Тюменской области.