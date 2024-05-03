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Полицейские помогли экстренно эвакуироваться тюменцам из зон паводка

Полицейские помогли экстренно эвакуироваться тюменцам из зон паводка

3 мая 2024, 09:09
Фото: 1MI
Сотрудники УМВД помогли семьям с детьми эвакуироваться из отрезанной паводком деревни Синицына Ишимского района. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Из-за разлива реки Ишим жители не могут выехать из деревни. Сделать это можно только на лодках или по сложной грунтовочной дороге. Полицейские на патрульных авто забрали пятерых детей и их родителей из Синицина и отвезли в ПВР.

Дети оттуда поедут на отдых в лагеря — путевки выделило Правительство Тюменской области.

Полицейские круглосуточно охраняют дома в Синицина, чтобы недопустить краж имущества.

Ранее «Наш город» сообщал, сколько домов затопило вода в Тюменской области.

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