Подростки едва не утонули в канаве, пытаясь сбежать от полицейских в Ишимском районе

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Бросив автомобиль, школьники попытались убежать, но угодили в наполненный ледяной водой кювет. Подростки уже начали тонуть, но их успели спасти полицейские. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что ребята не пострадали.
Родителей школьников вызвали на место происшествия. Мама юного водителя рассказала, что знала, что ее сын купил машину, но не разрешала ему на ней ездить. В ночь произошедшего она была на работе.
В отношении подростка-бесправника составлены административные протоколы за езду без прав и неостановку по требованию инспектора. Информация о произошедшем будет направлена в ПДН.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области пьяный водитель без прав вылетел в кювет. Мужчина получил травмы.