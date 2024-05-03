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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

В Тюменской области подростки едва не утонули, пытаясь сбежать от полицейских

Подростки едва не утонули в канаве, пытаясь сбежать от полицейских в Ишимском районе

3 мая 2024, 09:19
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области подростки едва не утонули, пытаясь сбежать от полицейских

В ночное время двое одиннадцатиклассников из Ишимского района катались по деревне, но нарвались на наряд ДПС. Доехав до соседней деревни парни поняли, что скрыться на машине у них не получится.

Бросив автомобиль, школьники попытались убежать, но угодили в наполненный ледяной водой кювет. Подростки уже начали тонуть, но их успели спасти полицейские. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что ребята не пострадали.

Родителей школьников вызвали на место происшествия. Мама юного водителя рассказала, что знала, что ее сын купил машину, но не разрешала ему на ней ездить. В ночь произошедшего она была на работе.

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В отношении подростка-бесправника составлены административные протоколы за езду без прав и неостановку по требованию инспектора. Информация о произошедшем будет направлена в ПДН.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области пьяный водитель без прав вылетел в кювет. Мужчина получил травмы.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#ГИБДД#Водители#Задержание#Ишимский район#Подросток
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