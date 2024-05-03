Пик паводка в Абатском районе будет пройдет 3 мая

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По его словам, на данный момент в районе затоплено 10 участков автомобильных дорог, в трех населенных пунктах под воду ушли жилые дома. Действуют лодочные переправы.
Спасатели и сотрудники дорожных служб продолжают работу по укреплению насыпи, действуют караулы. Ведется работа по организации транспортного сообщения. Несмотря на сложные погодные условия доставка продуктов питания и воды в деревни и села муниципалитета осуществляется в полном объеме.
«До максимума паводка в Викуловском районе остается еще неделя. Пик паводка в Абатском районе ожидается в течение сегодняшнего дня», — отметил губернатор.
В настоящее время уровень воды в Ишиме в районе села Абатское достиг 12,36 метра. Для сравнения, в 2017 году абсолютный максимум составлял 11,47 метра.
«В муниципалитете продолжаются работы по патрулированию и укреплению защитных сооружений вдоль федеральной трассы Тюмень — Омск. По-прежнему действует реверсивное движение. Его положительный эффект уже заметен — сегодня утром ни со стороны города Ишима, ни со стороны Омска пробок не было», — подчеркнул Моор.
В Казанском районе и в районе города Ишим наблюдается устойчивое снижение уровня воды в реке. В тоже время продолжается небольшой подъем воды в Тоболе — в Упорово за сутки вода прибыла на 16 сантиметров. Пик паводка в Упоровском районе прогнозируется с 6 по 9 мая, в Ялуторовске — с 9 по 10 мая.
«Необходимое количество сил и сред на противопаводковых мероприятиях в регионе задействовано. Никто не расслабляется», — резюмировал губернатор Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в целом в Тюменской области большая вода на данный момент пришла в 40 населенных пунктов. Затоплены сотни домов и тысячи приусадебных участков.