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Губернатор Моор озвучил сроки пика паводка в Тюменской области

Пик паводка в Абатском районе будет пройдет 3 мая

3 мая 2024, 07:07
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Моор озвучил сроки пика паводка в Тюменской области

В Викулово на реке Ишим установлен очередной рекорд — вода достигла отметки 11,52 метра. Максимальный уровень паводка 2017 года превышен на 54 сантиметра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, на данный момент в районе затоплено 10 участков автомобильных дорог, в трех населенных пунктах под воду ушли жилые дома. Действуют лодочные переправы.

Спасатели и сотрудники дорожных служб продолжают работу по укреплению насыпи, действуют караулы. Ведется работа по организации транспортного сообщения. Несмотря на сложные погодные условия доставка продуктов питания и воды в деревни и села муниципалитета осуществляется в полном объеме.

«До максимума паводка в Викуловском районе остается еще неделя. Пик паводка в Абатском районе ожидается в течение сегодняшнего дня», — отметил губернатор.
Вода в реке Ишим поднялась за сутки на десятки сантиметров
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В настоящее время уровень воды в Ишиме в районе села Абатское достиг 12,36 метра. Для сравнения, в 2017 году абсолютный максимум составлял 11,47 метра.

«В муниципалитете продолжаются работы по патрулированию и укреплению защитных сооружений вдоль федеральной трассы Тюмень — Омск. По-прежнему действует реверсивное движение. Его положительный эффект уже заметен — сегодня утром ни со стороны города Ишима, ни со стороны Омска пробок не было», — подчеркнул Моор.

В Казанском районе и в районе города Ишим наблюдается устойчивое снижение уровня воды в реке. В тоже время продолжается небольшой подъем воды в Тоболе — в Упорово за сутки вода прибыла на 16 сантиметров. Пик паводка в Упоровском районе прогнозируется с 6 по 9 мая, в Ялуторовске — с 9 по 10 мая.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
«Необходимое количество сил и сред на противопаводковых мероприятиях в регионе задействовано. Никто не расслабляется», — резюмировал губернатор Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в целом в Тюменской области большая вода на данный момент пришла в 40 населенных пунктов. Затоплены сотни домов и тысячи приусадебных участков.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Викулово#Ишимский район#Абатский район#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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