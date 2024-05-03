Пик паводка в Абатском районе будет пройдет 3 мая

В Казанском районе и в районе города Ишим наблюдается устойчивое снижение уровня воды в реке. В тоже время продолжается небольшой подъем воды в Тоболе — в Упорово за сутки вода прибыла на 16 сантиметров. Пик паводка в Упоровском районе прогнозируется с 6 по 9 мая, в Ялуторовске — с 9 по 10 мая.