Нейросеть поможет подготовить образы для участников акции «Вода России»

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Как сообщает kp.ru, данная акция является частью федерального проекта по сохранению уникальных водных ресурсов нацпроекта «Экология». Главная цель проекта — экопросвещение.
Издание отмечает, что каждой весной мероприятия этой экологической акции стартуют в российских регионах. Участники инициативы убирают территории водоемов от накопившегося за зиму мусора. Начиная с 2014 года в этих субботниках участвуют добровольцы со всей страны, а это почти 9,5 млн человек.
В этом году в популярных у россиян соцсетях («Одноклассники» и «ВКонтакте») также состоится челлендж с привлечением искусственного интеллекта. Организаторы конкурса — волонтеры и сотрудники медиагруппы «Комсомольская правда». ИИ предстоит сопоставить портреты участников с одним из известных водоемов. В итоге получится изображение, на котором человек предстанет в образе реки или озера.
Пользователям вышеуказанных соцсетей, для которых ИИ создаст образ, также предоставится возможность высказаться в своих постах на тему «Почему чистые берега — это важно». Написавшим самые оригинальные фразы, которые соберут больше всего лайков и репостов в соцсетях, организаторы предложат лично насладиться красотой родной природы. Занявший первое место участник поедет на Алтай.
Всероссийская акция «Вода России» — крупнейшее добровольческое мероприятие страны. За 10 лет с начала ее проведения миллионы добровольцев убрали мусор на десятках тысяч километров береговой линии в субъектах РФ.