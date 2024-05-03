Нейросеть поможет подготовить образы для участников акции «Вода России»

В этом году в популярных у россиян соцсетях («Одноклассники» и «ВКонтакте») также состоится челлендж с привлечением искусственного интеллекта. Организаторы конкурса — волонтеры и сотрудники медиагруппы «Комсомольская правда». ИИ предстоит сопоставить портреты участников с одним из известных водоемов. В итоге получится изображение, на котором человек предстанет в образе реки или озера.