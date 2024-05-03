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Posted 3 мая, 19:03

Published 3 мая, 19:03

Modified 3 мая, 19:03

Updated 3 мая, 19:03

Нейросеть поможет подготовить образы для участников акции «Вода России»

Нейросеть поможет подготовить образы для участников акции «Вода России»

3 мая 2024, 19:03
Фото: Изображение Midjourney
Нейросеть будет задействована при проведении акции «Вода России». В пятницу, 3 мая, в стране стартовал челлендж, организованный волонтерами всероссийской акции по уборке берегов «Вода России» при поддержке КП.

Как сообщает kp.ru, данная акция является частью федерального проекта по сохранению уникальных водных ресурсов нацпроекта «Экология». Главная цель проекта — экопросвещение.

Издание отмечает, что каждой весной мероприятия этой экологической акции стартуют в российских регионах. Участники инициативы убирают территории водоемов от накопившегося за зиму мусора. Начиная с 2014 года в этих субботниках участвуют добровольцы со всей страны, а это почти 9,5 млн человек.

В этом году в популярных у россиян соцсетях («Одноклассники» и «ВКонтакте») также состоится челлендж с привлечением искусственного интеллекта. Организаторы конкурса — волонтеры и сотрудники медиагруппы «Комсомольская правда». ИИ предстоит сопоставить портреты участников с одним из известных водоемов. В итоге получится изображение, на котором человек предстанет в образе реки или озера.

Пользователям вышеуказанных соцсетей, для которых ИИ создаст образ, также предоставится возможность высказаться в своих постах на тему «Почему чистые берега — это важно». Написавшим самые оригинальные фразы, которые соберут больше всего лайков и репостов в соцсетях, организаторы предложат лично насладиться красотой родной природы. Занявший первое место участник поедет на Алтай.

Всероссийская акция «Вода России» — крупнейшее добровольческое мероприятие страны. За 10 лет с начала ее проведения миллионы добровольцев убрали мусор на десятках тысяч километров береговой линии в субъектах РФ.

#Общество
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