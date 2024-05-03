Копайгородский: сочинское сельхозпредприятие «Победа» внедряет новое направление

Предприятие «Победа» более шести лет занимается разведением африканского клариевого сома. Теперь, как рассказал Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале, технологи решили внедрить на производстве новый инновационный подход — аквапонику. Суть метода в сочетании аквакультуры и гидропоники, то есть в выращивании рыб и растений.