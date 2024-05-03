nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 мая, 07:14

Published 3 мая, 07:14

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Копайгородский: сочинское сельхозпредприятие «Победа» внедряет новое направление

Копайгородский: сочинское сельхозпредприятие «Победа» внедряет новое направление

3 мая 2024, 07:14
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Копайгородский: сочинское сельхозпредприятие «Победа» внедряет новое направление
Сочинское сельхозпредприятие «Победа» начало выращивать зелень вместе с рыбой. О новом перспективном направл

Предприятие «Победа» более шести лет занимается разведением африканского клариевого сома. Теперь, как рассказал Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале, технологи решили внедрить на производстве новый инновационный подход — аквапонику. Суть метода в сочетании аквакультуры и гидропоники, то есть в выращивании рыб и растений.

По словам мэра Копайгородского, это очень перспективное направление. Планируется выращивать салатную зелень в той же воде, где раньше находились рыбы. Такой подход позволит снизить издержки и повысить экологическую безопасность продукции.

Сейчас сочинское сельхозпредприятие «Победа» поставляет на рынок порядка 15 тонн сома в год. А после внедрения линии салатной зелени, планируется собирать около 50 кг продукции в сутки.

Алексей Копайгородский подчеркнул, что рыба поставляется в местные санатории и рестораны. По поручению мэра Сочи будет проработан вопрос организации сбыта продукции предприятия на местных рынках.

Отметим, что городская администрация под руководством мэра Алексея Копайгородского оказывает поддержку сочинским товаропроизводителям и стремится, чтобы сочинцы и гости города были обеспечены качественными продуктами местного производства. Подробней о других достижениях сочинского мэра Алексея Копайгородского можно почитать в материале «Новых известий».

Подпишитесь
Рост продолжается: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 04:03
Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени
18 мая, 04:51
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
17 мая, 04:45
Смерть на соревнованиях: на фестивале «Тюмень сильная» умер спортсмен
Вчера, 07:47
«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей
Сегодня, 04:08
В МЧС и Минприроды озвучили даты пика паводка на Тоболе и Иртыше
Вчера, 03:27
"