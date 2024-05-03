Posted 3 мая, 07:14
Published 3 мая, 07:14
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Предприятие «Победа» более шести лет занимается разведением африканского клариевого сома. Теперь, как рассказал Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале, технологи решили внедрить на производстве новый инновационный подход — аквапонику. Суть метода в сочетании аквакультуры и гидропоники, то есть в выращивании рыб и растений.
По словам мэра Копайгородского, это очень перспективное направление. Планируется выращивать салатную зелень в той же воде, где раньше находились рыбы. Такой подход позволит снизить издержки и повысить экологическую безопасность продукции.
Сейчас сочинское сельхозпредприятие «Победа» поставляет на рынок порядка 15 тонн сома в год. А после внедрения линии салатной зелени, планируется собирать около 50 кг продукции в сутки.
Алексей Копайгородский подчеркнул, что рыба поставляется в местные санатории и рестораны. По поручению мэра Сочи будет проработан вопрос организации сбыта продукции предприятия на местных рынках.
Отметим, что городская администрация под руководством мэра Алексея Копайгородского оказывает поддержку сочинским товаропроизводителям и стремится, чтобы сочинцы и гости города были обеспечены качественными продуктами местного производства. Подробней о других достижениях сочинского мэра Алексея Копайгородского можно почитать в материале «Новых известий».