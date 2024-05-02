В Тюмени полиция установила личности участников жестокой драки в Тарманах

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Избиение двух мужчин продолжалось около часа. Участники потасовки, по предварительным данным, были пьяны.
В УМВД по Тюменской области рассказали, что сотрудниками уголовного розыска все трое фигурантов установлены.
«Материалы доследственной проверки были переданы в органы следственного комитета для дачи правовой оценки», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Других деталей драки в полиции не привели.
Ранее «Наш город» писал о том, что прокуратура начала проверку из-за мигрантов на спортплощадках.