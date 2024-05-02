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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

В Тюмени полиция установила личности участников жестокой драки в Тарманах

В Тюмени полиция установила личности участников жестокой драки в Тарманах

2 мая 2024, 15:22
Фото: 1MI
В Тюмени трое парней жестоко избили двух мужчин. Пострадавших, которые лежали на асфальте практически без сознания, били ногами и тяжелыми предметами по голове.
Сюжет
Драка

Избиение двух мужчин продолжалось около часа. Участники потасовки, по предварительным данным, были пьяны.

В УМВД по Тюменской области рассказали, что сотрудниками уголовного розыска все трое фигурантов установлены.

«Материалы доследственной проверки были переданы в органы следственного комитета для дачи правовой оценки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Других деталей драки в полиции не привели.

Ранее «Наш город» писал о том, что прокуратура начала проверку из-за мигрантов на спортплощадках.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Избиения#Драка
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